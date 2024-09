Humas Jabar Awards 2024 Kembali Digelar

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, BANDUNG - Humas Jabar Awards (HJA) 2024 kembali diselenggarakan dan kickoff sudah dilaksanakan dalam acara IKP Talk pada 30 Agustus 2024.

Pengiriman materi yang dilombakan pada HJA 2024 sudah dapat dilakukan dari tanggal 1-30 September 2024 ke panitia lomba.

Penjurian dilaksanakan dari tanggal 1-20 Oktober dan pemenang akan diumumkan pada 31 Oktober.

Kepala Bidang IKP Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jabar Viky Edya Martina Supaat menyebutkan ada sejumlah kategori yang dilombakan baik di tingkat OPD Jabar, pemkab/kota hingga di kelompok kecamatan, pesantren, dan Komunitas Informasi Masyarakat (KIM).

"Untuk kategori OPD Jabar dibagi dalam tiga kategori, yakni progres media sosial, performa konten dan narasi tunggal, dimana akan diturunkan dalam beberapa sub kategori," ujarnya, Selasa (3/9/2024).

Pada kategori progres medsos dibagi dalam empat sub kategori, meliputi rising followers of the year, rising activity of the year, rising interaction, dan rising responsiveness.

Kategori performa konten diturunkan dalam sub kategori creative editing of the year, FYP of the year, informative of the year, view of the year, tweet of the year, dan aesthetic of the year.

Sementara kategori narasi tunggal dibagi dalam sub kategori collab narasi of the year, reach narasi of the year, dan trending narasi of the year.

Bagi pemda kabupaten dan kota di Jabar dapat mengikuti HJA 2024 pada dua kategori, yakni kategori sosial media dan kategori kontribusi pada website resmi Pemprov Jabar, www.jabarprov.go.id.

"Setiap kota dan kabupaten akan dipisah. Jadi kota akan bersaing dengan kota demikian juga wilayah kabupaten," ujar Viky.

Tahun ini HJA 2024 juga memberikan penghargaan kepada tingkat kecamatan, desa/kelurahan, pesantren, juga KIM dalam pengelolaan media sosialnya.

Viky menambahkan, HJA merupakan bagian dari upaya membangun citra positif Pemprov Jawa Barat, perangkat daerah Provinsi Jabar, dan stakeholders yang bekerja keras dengan bersatu padu, dimana salah satu strategi yang digunakan adalah dengan menyebarkan informasi melalui kanal digital, terutama media sosial.

Humas Jabar Awards juga sebagai ajang prestisius untuk mengapresiasi kinerja seluruh stakeholders dalam menciptakan citra positif Pemprov Jabar.

Dengan semangat kerja sama dan solidaritas, Humas Jabar Awards 2024 bertujuan untuk memberikan penghargaan kepada semua stakeholders, termasuk perangkat daerah Provinsi Jabar, pemda kota dan kabupaten, kecamatan, kelurahan, desa, pesantren, dan KIM di Jabar.