Sambil Menunggu Bey Machmudin, Ridwan Kamil Nongkrong di Kantin Gedung Sate

Bisnis.com, BANDUNG — Kembali menjadi warga biasa, BANDUNG — Kembali menjadi warga biasa, Ridwan Kamil memanfaatkan momen serah terima dengan aktivitas ringan di Gedung Sate, Bandung.

Sambil menunggu agenda serah terima dengan Pj Gubernur Jabar Bey Triadi Machmudin, lepas dari pengawalan dan protokoler ia mendatangi kantin Gedung Sate.

Kedatangannya disambut meriah para pemilik tenan makanan di sana. Ridwan Kamil berdialog dengan ibu-ibu ditemani Iwan Gunawan yang sehari-hari menyiapkan jamuan untuk gubernur.

"Favorit saya di kantin ini lotek, nasi rames, kalau minuman es Pak Oyen the best in the world," ujarnya, Selasa (5/9/2023).

Ridwan Kamil juga berdialog dengan mantan ajudan, ASN dan warga yang ada di kantin. Momen itu juga dimanfaatkan untuk berfoto bersama warga kantin.

Acara serah terima jabatan digelar di Aula Barat, Gedung Sate pukul 16.00 WIB. Acara akan dirangkaikan dengan pelepasan Ridwan Kamil hingga gerbang Gedung Sate.

Sebelumnya, Selama lima tahun menjadi Gubernur Jabar Ridwan Kamil melahirkan banyak cerita bagi para pegawai di lingkungan terdekat.

Salah satunya, Iwan Gunawan menjadi sosok yang hapal betul makanan dan kudapan favorit Ridwan Kamil. Pegawai jamuan di Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Jawa Barat ini bertugas menyiapkan hidangan ketika Ridwan Kamil bertugas di Gedung Sate.

Igun mengaku, menu favorit Ridwan Kamil tak neko-neko alias menu orang kebanyakan. "Menu favorit Pak Gubernur itu bakso, baso tahu, cuanki, lotek dan es campur Pak Oyen. Kalau sedang rapat paling yang disediakan itu buah potong," ujar Igun, Rabu (30/8/2023).

