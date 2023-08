WJIS 2023: Jabar Dukung Kebijakan Hilirisasi Jokowi

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, BANDUNG--Arena West Java Investment Summit (WJIS) 2023 menegaskan komitmen Jawa Barat mendukung program hilirisasi Presiden Jokowi lewat sejumlah tawaran investasi.

Gubernur Jabar Ridwan Kamil mengatakan program hilirisasi membawa dampak positif pada perekonomian Indonesia dan warga Jabar.

"Lewat WJIS kita tawarkan hilirisasi yang diarahkan Pak Jokowi untuk menawarkan proyek downstream," katanya, Rabu (9/8/2024).

Menurutnya Jabar bisa menjadi pusat produksi bagi sumber daya yang dimiliki daerah lain. "Sumber bisa dari daerah lain seperti nikel, untuk menjadi produknya bernilai tambah di Jawa Barat," katanya.

Ridwan Kamil memastikan kebijakan hilirisasi membawa dampak positif yakni menambah lapangan pekerjaan, hasil hilirisasi bisa dijual lebih banyak.

"Income atau devisa jauh kebih banyak. Kita juga tidak terpengaruh fluktuasi harga komoditas mentah," ujarnya.

"Bakal banyak menyerap tenaga kerja apalagi di sektor hilirisasi yang tadinya ekspor mentah sekarang dipaksa pabriknya ada di sini, maka ada banyak pekerjaan untuk warga Jabar," tuturnya.

WJIS 2023 merupakan yang kelima sejak digelar tahun 2019. Selama lima tahun tersebut total realisasi investasi baik PMA maupun PMDN sebesar lebih dari Rp800 triliun.

Dalam rangkaian WJIS 2023, Sekda Provinsi Jabar Setiawan Wangsaatmaja memaparkan kepada calon investor, dari 10 proyek yang ditawarkan disebutkan antara lain Special Economic Zone of LIDO, Electric Motorcycle Industry for Electric Vehicles, dan Component Industries of Motor Vehicle’s Brake System and Suspension System.

Kemudian, Airplane Tire Industry from Natural Rubber, dan Paracetamol, Clopidogrel and Amoxicillin Medicine Raw Material Industry.

