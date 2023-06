Sepekan Jelang Iduladha, Harga Telur Ayam dan Cabai di Jabar Kompak Turun

Bisnis.com, BANDUNG—Sepekan menjelang Iduladha 2023, sejumlah harga bahan pokok di pasar tradisional Jawa Barat mengalami kenaikan.

Berdasarkan data yang didapat Bisnis dari pantauan harga Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Jawa Barat di 5 pasar rakyat di Kota Bandung (Pasar Kiaracondong, Pasar Kosambi, Pasar Baru, Pasar Sederhana, dan Pasar Andir) sejumlah komoditas bahan pangan terdeteksi naik.

Komoditas yang mengalami kenaikan harga, yaitu bawang putih Rp39.000 per kilogram disusul kacang tanah Rp32.800 per kilogram. Sementara harga daging sapi murni stabil di Rp151.000 per kologram dan daging ayam kampung Rp76.250 per kilogram.

Komoditas yang mengalami penurunan harga, telur ayam broiler Rp30.900 setelah dua pekan sebelumnya mengalami kenaikan yang cukup tinggi. Sementara telur ayam kampung masih berada di harga Rp61.000 per kologram.

Harga cabai merah keriting juga turun menjadi Rp30.600 per kilogram, cabai merah biasa menjadi Rp38.000 per kilogram. Sementara ikut turun pula cabai rawit hijau Rp 43.000 per kilogram dan cabai rawit merah Rp40.000 per kilogram. Bawang merah turun ke Rp42.200 per kilogram.

Pekan lalu, komoditas yang mengalami kenaikan harga, yaitu cabe merah keriting, cabe merah biasa, cabe rawit merah, cabe rawit hijau dan bawang merah.

