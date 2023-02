Transformasi Digital, Perumda Pasar Juara Sukses Tingkatkan Pelayanan

Bagikan A- A+

Bisnis.com, BANDUNG - Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Pasar Juara Kota Bandung terus berupaya melakukan transformasi digital di semua lini dan mengembangkan bisnis baru yang relevan dengan pasar agar bisa berselancar di tengah era disrupsi teknologi.



"Kami fokus berbenah melalui inovasi dan memperkuat kolaborasi sehingga kinerja perusahaan dapat tumbuh dengan baik, serta melahirkan pelayanan optimal bagi mitra dan masyarakat," kata Plt Direktur Utama Perumda Pasar Juara Kota Bandung Ricky Ferlino Shafri, dalam keterangan tertulisnya, Senin (27/2/2023).



Menurut dia, Perumda Pasar Juara punya tugas yang sangat menantang sebagai pengelola pasar yang profesional dalam rangka menunjang perekonomian serta meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).



Melihat kondisi tersebut, pihaknya berharap dukungan dari seluruh pihak agar Perumda Pasar Juara menjadi perusahaan pengelola perpasaran yang mandiri dan profesional.



"Kami berkomitmen untuk meningkatkan pendapatan perusahaan sekaligus mempertahankan eksistensi pasar tradisional sebagai salah satu pendorong ekonomi rakyat," kata Ferlino.



Beberapa waktu lalu, Perumda Pasar Juara Kota Bandung berhasil mencatatkan prestasi gemilang dengan meraih penghargaan Indonesia Business Profesional & Education Award (IBPEA) 2023 untuk kategori "The Most Reputable Company with Service Excellent of The Year" karena berhasil meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat.



Ricky mengatakan penghargaan IBPEA 2023 berhasil diraih berkat dukungan penuh dari Pemerintah Kota Bandung, Dewan Pengawas, seluruh stake holders, serta kerja keras insan Perumda Pasar Juara yang telah berkarya hingga tercapainya misi perusahaan.



"Alhamdulillah penghargaan IBPEA 2023 akan menjadi motivasi tambahan bagi kami untuk terus meningkatkan kinerja Pasar Juara Kota Bandung. Terima kasih sebesar-besarnya kepada Wali Kota Bandung Yana Mulyana yang senantiasa mendukung dan memberikan arahan kepada kami sehingga dapat bekerja lebih baik," ujar Ricky.



Ricky telah melakukan sejumlah perbaikan secara bertahap agar menjadi perusahaan yang sehat meliputi penataan SDM, penguatan legalitas, merealisasikan kerja sama yang sempat tersendat, dan banyak lainnya.



Selain itu, Perumda Pasar Juara juga berhasil menyelesaikan masalah pembayaran upah karyawan berkat hasil bisnis yang bersifat komersil, serta membangun kesepahaman dan komunikasi yang lebih lancar dengan mitra usaha.



Kini, biaya retribusi dari para pedagang juga telah dikelola secara profesional untuk perbaikan dan pembangunan fasilitas pasar demi kenyamanan para pedagang dan pengunjung pasar.

