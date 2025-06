RI Libatkan 16 Negara Perkuat Kerjasama Pertanian Kopi dan Kakao Berkelanjutan

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, BANDUNG – Pemerintah memperkuat kerja sama antarnegara produsen kopi dan kakao untuk menuju pertanian berkelanjutan.



Salah satunya melalui forum yang diprakarsai Kementerian Luar Negeri dengan Institut Pertanian Bogor (IPB) University, serta didukung Indonesian Aid.



Kepala Center for Transdisciplinary and Sustainability Sciences (CTSS) IPB University, Damayanti Buchori, mengatakan forum tersebut berupaya untuk memberikan pemahaman mendalam tentang rantai pasok kopi dan kakao berkelanjutan dari hulu hingga hilir.



“Kami mengajak peserta mengunjungi kebun kopi dan kakao milik petani rakyat yang telah menerapkan prinsip agroforestri, intercropping, dan pertanian regeneratif yang bebas bahan kimia,” katanya, dalam keterangan resmi yang diterima Bisnis, Sabtu (14/6/2025).



Menurut dia, kunjungan tersebut penting untuk menunjukkan bahwa praktik pertanian tanpa deforestasi telah dilakukan oleh petani kecil dengan pendekatan lokal yang adaptif.



Dia memaparkan selama kegiatan Capacity Building for Like-Minded Countries: Sustainable Coffee and Cacao 2025, sebanyak 36 peserta dari 16 negara sehaluan (LMCs) akan mempelajari aspek teknis dan sosial dari ahli IPB dan praktisi industri.



Adapun perwakilan 16 negara tersebut meliputi, yakni Argentina, Bolivia, Brazil, Ekuador, Ghana, Guatemala, Honduras, Kolombia, Malaysia, Meksiko, Nigeria, Pantai Gading, Peru, Republik Dominika, St. Lucia, dan Thailand.



Mereka juga akan mengunjungi Kebun Raya Bogor dan Teaching Factory Coffee di Sekolah Vokasi IPB untuk melihat proses pengolahan kopi.



Sementara itu, Staf Ahli Bidang Diplomasi Ekonomi Kementerian Luar Negeri, Dindin Wahyudin, menerangkan petani rakyat adalah tulang punggung industri kopi dan kakao Indonesia.



“Petani menyumbang lebih dari 90% produksi nasional. Mereka berperan krusial dalam pencapaian SDGs, terutama SDGs 1 dan 2, pengentasan kemiskinan dan kelaparan,” katanya.



Oleh karena itu, Indonesia mendorong sinergi antarnegara produsen untuk membangun tata kelola global yang inklusif dan mengutamakan kesejahteraan petani.