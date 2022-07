Pergelaran Flash Mob Angklung Memukau di Amerika Serikat

Bisnis.com, NEW YORK - Tim Muhibah Angklung menggelar flash mob angklung, atraksi alat musik tradisional asal Jawa Barat, di Time Square, Manhattan, New York, Rabu (6/7/2022), pukul 13.00 waktu setempat.

Pergelaran untuk pertama kali dalam sejarah flash mob angklung di Time Square, New York ini memukau masyarakat setempat dan turis di sana.

Flash mob digelar di persimpangan jalan yang terkenal di dunia (Father Duffy Square), dan tempat tersebut juga sering dijadikan lokasi syuting film-film terkenal Hollywood sekaligus tempat favorit wisatawan berswafoto.

Baca Juga : Mantap, Tim Muhibah Angklung Jabar Ikuti 2 Festival Internasional di Amerika

Pergelaran ini merupakan misi budaya di negeri Paman Sam, juga sebagai upaya melestarikan angklung sebagai musik tradisional Indonesia mendunia. Turut hadir menyaksikan Konsul Jenderal RI di New York Arifi Saiman.

Tim Muhibah Angklung mengawali flash mob dengan trigger suara angklung, yang kemudian diikuti oleh suara angklung lainnya.

Selain musik, Tim Muhibah Angklung mengenakan pakaian adat juga menampilkan berbagai tarian Nusantara, di antaranya lagu daerah Jali-jali, juga tarian dari Bali.

Penonton antusias menyaksikan flash mob angklung itu karena rupanya baru pertama kali melihat flash mob menggunakan alat musik dari bambu seperti angklung.

"Ini pertunjukan yang sangat keren dengan instrumen (alat musik) yang unik. Saya juga mencoba memainkan gamelan," kata Sarah, warga California.

Tania dari New York mengungkapkan, dirinya sangat senang, dan ia baru pertama kali melihat flash mob angklung.

"Saya sangat suka penampilannya dengan kostum, musik dan tariannya. Ini pertunjukan yang menarik," ungkap Tania.

Endang Arifi, istri Arifi Saiman, Konsul Jenderal RI di New York mengatakan, Tim Muhibah Angklung juga tampil di KJRI dalam acara Angklung Goes to New York.

Dalam rangkaian misi budaya ini, Tim Muhibah Angklung akan berada di AS selama 32 hari dengan mengunjungi sejumlah kota, yakni New York, Washington DC, Manitowoc, Chicago, Boise, dan San Fransisco.

Mereka akan melakukan konser, flash mob, dan mengikuti dua festival folklor internasional, yaitu Magic Valley Folk Festival di Burley, Idaho, 18-23 Juli 2022, dan World Folkfest di Springville, Utah, 25-31 Juli 2022.

Tim Muhibah Angklung berhasil menyisihkan 80 tim dari seluruh dunia dan menjadi salah satu dari 10 tim yang terpilih pada festival internasional tersebut.

Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekretariat Daerah Pemprov Jawa Barat Dewi Sartika di Kota Bandung mengapresiasi Tim Muhibah Angklung yang melakukan misi budaya ke AS.

"Saya turut bangga dan mengucapkan apresiasi kepada Tim Muhibah Angklung yang menampilkan budaya Jawa Barat di panggung dunia," kata Dewi Sartika.

Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jabar Benny Bachtiar menuturkan, kegiatan ini diharapkan menjadi sarana promosi budaya Jawa Barat agar lebih dikenal oleh masyarakat Amerika Serikat, sehingga mereka tertarik untuk berkunjung ke Indonesia.

"Semoga melalui kegiatan ini menjadi semacam media promosi agar masyarakat Amerika mau berkunjung ke Indonesia, khususnya Jawa Barat," ujar Benny.

Sebelumnya, Tim Muhibah Angklung pernah melakukan misi budaya tahun 2016 dan 2018 di Eropa dan Australia.

Di tahun 2018 pula, tim ini memenangkan Grand Prix di 13th International Youth Festival-Contest of Arts “MUZITE” di Sozopol, Bulgaria.

Pada 2020, Tim Muhibah Angklung berencana melakukan misi budaya ke AS, namun rencana tersebut diundur karena pandemi COVID-19, hingga akhirnya dapat terwujud pada tahun ini.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :