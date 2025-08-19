Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Hujan Abu di Citeureup Bogor, DLH Jabar Nyatakan PT Indocement Bersalah

DLH Jabar menyatakan PT Indocement bersalah dan melanggar SOP hingga menyebabkan terjadinya hujan abu di wilayah Kampung Cigeger, Citeureup Kabupaten Bogor.
Wisnu Wage Pamungkas
Wisnu Wage Pamungkas - Bisnis.com
Selasa, 19 Agustus 2025 | 13:35
Share
Ilustrasi/Bloomberg-Taylor Weidman
Ilustrasi/Bloomberg-Taylor Weidman

Bisnis.com, BANDUNG—Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Jawa Barat menyatakan pabrik semen PT Indocement bersalah dan melanggar Standar Operasional Prosedur (SOP) hingga menyebabkan terjadinya hujan abu di wilayah Kampung Cigeger, Citeureup Kabupaten Bogor beberapa waktu lalu.

Kepala DLH Jabar Ai Saadiyah Dwidaningsih mengatakan berdasarkan hasil evaluasi di lapangan, peristiwa ini berawal pada 10 Agustus lalu sekitar pukul 08.40 WIB, dimana saat itu indikator operasional proses suspension preheater terbaca tekanan tinggi.

"Kondisi ini diindikasikan adanya hambatan pada cyclone (mesin produksi), sehingga dilakukan stop unit P5, dilanjutkan stop kiln pada pukul 13.00 WIB," katanya, Selasa (19/8/2025).

Selanjutnya, setelah mesin dingin sekitar pukul 15.00 WIB, petugas langsung melakukan pengecekan melalui check pipe ukuran dua pada setiap cyclone dari unit bawah hingga unit atas. Setelah itu pada cyclone 4.2 di antai 6,5 ditemukan clogging dan sebagian material dikeluarkan dan diletakkan di platform.

"Pada saat itu angin kencang berhembus sehingga material yang ada di atas platform terbawa angin sehingga mengakibatkan terjadinya hujan debu di Kampung Cigeger Desa Citeureup yang berjarak kurang lebih 300 meter selama sekitar 30 menit," kata Ai.

Menurut Ai, warga langsung melaporkan kepada perwakilan perusahaan, dan mereka juga sudah menemui aparat dan tokoh masyarakat untuk menyampaikan permohonan maaf dan berkoordinasi untuk penanggulangan.

Baca Juga

"Kondisi ini kemudian membaik karena di malam hari setelah kejadian, hujan turun sehingga sisa-sisa debu sudah terbawa aliran limpasan air hujan," ucapnya.

Dengan kondisi itu, DLH Provinsi Jawa Barat memastikan, PT Indocement sudah melakukan pelanggaran SOP hingga mengakibatkan abu dari mesin berterbangan hingga berdampak ke masyarakat.

"Di mana check hole sebagai lubang untuk pengecekan namun digunakan untuk mengeluarkan coating (bahan baku semen berupa powder) yang ditempatkan di area platform yang terbuka sehingga ketika ada angin akan otomatis terbawa ke lingkungan," katanya.

Pemprov Jabar menurutnya akan merekomendasikan surat sanksi administratif kepada Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) untuk kemudian ditindaklanjuti dan diberikan denda akibat peristiwa ini.

"Karena kewenangan KLH, DLH Jabar akan menyampaikan surat rekomendasi untuk pengenaan sanksi administrasi dan denda serta fasilitasi sengketa kerugian akibat adanya pencemaran lingkungan. Jenis Sanksi dan besaran denda maupun biaya kerugian lingkungan akan dibahas lebih lanjut dengan tim KLH," katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Wisnu Wage Pamungkas
Editor : Ajijah

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Belajar dari Kapal Api Group dan Djarum Meracik Strategi Bisnis Konsumer
Premium
17 menit yang lalu

Belajar dari Kapal Api Group dan Djarum Meracik Strategi Bisnis Konsumer

Investasi Keluarga Haji Isam dan Jalan Emiten Grup Salim-Gelael, KFC (FAST) Menuju Untung
Premium
1 jam yang lalu

Investasi Keluarga Haji Isam dan Jalan Emiten Grup Salim-Gelael, KFC (FAST) Menuju Untung

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Alasan JP Morgan Revisi Turun Rating Emiten Semen Indocement (INTP)

Alasan JP Morgan Revisi Turun Rating Emiten Semen Indocement (INTP)

Beda Ramalan Analis vs Pengusaha Semen Hadapi Semester II/2025

Beda Ramalan Analis vs Pengusaha Semen Hadapi Semester II/2025

Ruang Gerak Indocement (INTP) Usai Margin Laba Makin Tebal Semester I/2025

Ruang Gerak Indocement (INTP) Usai Margin Laba Makin Tebal Semester I/2025

Sikap Keras AS Picu Kekhawatiran Kesepakatan Polusi Plastik Usai Gagal di INC 5.2 Jenewa

Sikap Keras AS Picu Kekhawatiran Kesepakatan Polusi Plastik Usai Gagal di INC 5.2 Jenewa

Dunia Gagal Capai Kesepakatan Akhiri Polusi Plastik, Bagaimana Komitmen Indonesia?

Dunia Gagal Capai Kesepakatan Akhiri Polusi Plastik, Bagaimana Komitmen Indonesia?

Greenpeace Soroti Isu Krisis Iklim Bayangi Kemerdekaan RI Absen di Pidato Kenegaraan Prabowo

Greenpeace Soroti Isu Krisis Iklim Bayangi Kemerdekaan RI Absen di Pidato Kenegaraan Prabowo

Hujan Abu Vulkanik Erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki di Flores Timur

Hujan Abu Vulkanik Erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki di Flores Timur

Hujan Abu Masih Terjadi di Agam Imbas Erupsi Marapi

Hujan Abu Masih Terjadi di Agam Imbas Erupsi Marapi

Berita Lainnya

Berita Terbaru

KAI Daop 2 Bandung Catat Okupansi Kereta Selama Libur Panjang HUT RI Capai 106,5%
Bisnis Jabar
1 jam yang lalu

KAI Daop 2 Bandung Catat Okupansi Kereta Selama Libur Panjang HUT RI Capai 106,5%

Warga Kota Cirebon Resah, 12.000 Peserta PBI JKN Kehilangan Akses Layanan Kesehatan
Kabar Jabar
1 jam yang lalu

Warga Kota Cirebon Resah, 12.000 Peserta PBI JKN Kehilangan Akses Layanan Kesehatan

Hujan Abu di Citeureup Bogor, DLH Jabar Nyatakan PT Indocement Bersalah
Kabar Jabar
1 jam yang lalu

Hujan Abu di Citeureup Bogor, DLH Jabar Nyatakan PT Indocement Bersalah

Kemendag Bongkar Bisnis Thrifting di Bandung Raya Senilai Rp112 Miliar
Bisnis Jabar
1 jam yang lalu

Kemendag Bongkar Bisnis Thrifting di Bandung Raya Senilai Rp112 Miliar

Pemkot Cirebon Masih Pikir-pikir Soal Menghapus Tunggakan PBB-P2
Kabar Jabar
3 jam yang lalu

Pemkot Cirebon Masih Pikir-pikir Soal Menghapus Tunggakan PBB-P2

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

HUT ke-80 Jabar, KDM Usung Tema Karnaval 'Jawa Barat Hudang'

2

Penataan Kawasan Batik Trusmi Cirebon Hanya Pindahkan Masalah, UMKM Tetap Merana

3

Kemendag Bongkar Bisnis Thrifting di Bandung Raya Senilai Rp112 Miliar

4

Survei Litbang Kompas, Mayoritas Publik Puas Atas Kinerja Pemprov Jabar

5

Pemkot Cirebon Masih Pikir-pikir Soal Menghapus Tunggakan PBB-P2

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

5 Kuliner Lawas Cirebon yang Bisa Dinikmati Pelancong saat Liburan

5 Kuliner Lawas Cirebon yang Bisa Dinikmati Pelancong saat Liburan

Alarm BPS: Hotel Sepi, Ekonomi Pariwisata Garut Di Persimpangan Jalan

Alarm BPS: Hotel Sepi, Ekonomi Pariwisata Garut Di Persimpangan Jalan

Rekrutmen Pekerja di PT Yihong Novatex Dibayangi Isu Percaloan

Rekrutmen Pekerja di PT Yihong Novatex Dibayangi Isu Percaloan

Antisipasi Warga Pendatang Baru, Pemkot Bandung Sisir Terminal & Daerah Penampung

Antisipasi Warga Pendatang Baru, Pemkot Bandung Sisir Terminal & Daerah Penampung

Izinkan Mobil Dinas untuk Mudik, Dedi Mulyadi Tak Terima Dalih Wali Kota Depok

Izinkan Mobil Dinas untuk Mudik, Dedi Mulyadi Tak Terima Dalih Wali Kota Depok

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Singgung Ketegangan RI-Malaysia, Prabowo: Ini Gara-gara Penjajah!

Singgung Ketegangan RI-Malaysia, Prabowo: Ini Gara-gara Penjajah!

15 Agustus 2025

Foto

Raker Banggar DPR dengan Menkeu
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

HUT ke-80 Jabar, KDM Usung Tema Karnaval 'Jawa Barat Hudang'

2

Penataan Kawasan Batik Trusmi Cirebon Hanya Pindahkan Masalah, UMKM Tetap Merana

3

Kemendag Bongkar Bisnis Thrifting di Bandung Raya Senilai Rp112 Miliar

4

Survei Litbang Kompas, Mayoritas Publik Puas Atas Kinerja Pemprov Jabar

5

Pemkot Cirebon Masih Pikir-pikir Soal Menghapus Tunggakan PBB-P2