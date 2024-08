Harga Pangan 26 Agustus di Sumedang: Cabai-cabaian Kompak Turun

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, BANDUNG — Harga pangan khususnya komoditas sayuran di pasar rakyat Kabupaten Sumedang per Senin (26/8/2024) mengalami penurunan.

Petugas pencatat harga pada UPTD Pasar Sumedang wilayah mota, Arif mengatakan kebutuhan masyarakat terutama cabai-cabaian, terpantau turun untuk semua jenis cabai.

"Untuk cabai kompak turun harganya termasuk cabai rawit merah yang sempat mencapai Rp90.000 per kg kini hanya Rp45.000 per kg," jelas Arif, Senin (26/8/2024).

Arif menambahkan, untuk cabai hijau misalnya, dari harga awal Rp45.000 kini Rp40.000 per kg, cabai kriting dari Rp40.000 menjadi Rp35.000 per kg dan cabai merah dari Rp45.000 menjadi Rp40.000 per kg.

Kemudian untuk bawang putih yang awalnya Rp40.000 per kg menjadi Rp38.000 per kg, kacang panjang dari Rp12.000 menjadi Rp10.000 per kg, kacang buncis dari Rp16.000 per kg menjadi Rp15.000 per kg dan kacang merah dati Rp32.000 menjadi Rp28.000 per kg.

Sementara itu, komoditas lainnya relatif stabil seperti daging sapi Rp140.000 per kg, daging ayam Rp38.000 per kg, telur ayam Rp27.000 per kg.

Begitupun dengan beras harganya tetap yaitu beras kelas 1 Rp15.000 per kg, kelas 2 Rp14.000 per kg dan kelas 3 Rp12.500 per kg.