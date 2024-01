Sumedang Jadi Delegasi Program Kerja Sama Indonesia-Singapura dalam Pelayanan Sipil

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, SUMEDANG -- Pemerintah Kabupaten Sumedang menjadi bagian dari delegasi Indonesia pada Civil Service Exchange Program (CSEP) yang berlangsung dari 8-12 Januari 2024 di Singapura.

Pj Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang Tuti Ruswati menjelaskan terpilihnya Kabupaten Sumedang sebagai anggota delegasi RI tidak terlepas dari pencapaian progresif atas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik di Kabupaten Sumedang.

"Keterlibatan kami dalam program ini diharapkan dapat memberikan warna baru dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan tata kelola pelayanan publik di Kabupaten Sumedang yang lebih optimal," tuturnya, Minggu (14/1/2024).

Menurut Tuti, rencananya tanggal 25 Januari 2024, delegasi Singapura akan mengunjungi Kabupaten Sumedang untuk mengetahui implementasi kebijakan pelayanan publik di Kabupaten Sumedang.

"Selain untuk menjalin kolaborasi yang baik dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, kunjungan balasan delegasi dari Singapura papat menjadi peluang untuk mempromosikan seluruh potensi Kabupaten Sumedang dalam upaya meningkatkan investasi," jelasnya.

Ia menjelaskan, dalam lawatannya tersebut, pihaknya mendapat penjelasan dan best practise dari Pemerintah Singapura tentang transformasi pelayanan publik, manajemen dan pengembangan talenta pelayanan publik, fleksibilitas kerja ( Working Flexible Arrangements ) dan budaya belajar seumur hidup (Culture of Longlife Learning).

"CSEP merupakan kerja sama antara Badan Kepegawaian Negara RI dan Civil Service College [CSC] Singapura dalam rangka mempererat hubungan kedua negara melalui pertukaran gagasan dan wawasan tentang tata kelola pemerintahan dan sistem pelayanan publik antara kedua negara," ujar Tuti.

Tuti menambahkan, kegiatan tersebut melibatkan beberapa institusi dari kedua negara.

"Selain Pemkab Sumedang, delegasi Indonesia meliputi BKN RI, Bapenas RI dan Pemkot Bandung," ujarnya.

Sedangkan dari pihak pihak Singapura, lanjut Tuti, terdiri atas unsur CSC, Technology and Industry Development, Ministry of Home Affairs, Prime Minister’s Office, Singapore Food Agency, Centre for Liveable Cities, Corrupt Practices Investigation Bureau, Civil Aviation Authority of Singapore, Ministry of Social and Family Development, dan Ministry of Defence.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News