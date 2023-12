Eiger Genjot Penjualan di Momen Liburan Nataru

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, BANDUNG -- Eiger Adventure menggenjot penjualan di momentum liburan Natal dan Tahun Baru 2024 melalui program-program promo menarik.

Marketing General Manager Eiger Jason Wuysang mengatakan pelanggan akan mendapatkan potongan harga untuk pembelanjaan hingga 31 Desember 2023 mendatang untuk semua produk Eiger, mulai dari jaket, tas, sandal, topi, sepatu, hingga apparel.

"Promo Eiger kali ini bertajuk Celebrate the Outdoors. Menawarkan disc all items up to 50%, hanya berlangsung sampai 31 Desember 2023," ungkap dia, dalam keterangan Rabu (20/12/2023).

Tidak hanya di toko offline, Eiger juga menggelar program serupa melalui situs resmi eigeradventure.com dan di official store Eiger di berbagai marketplace.

Ia menjelaskan, banyak kategori koleksi yang bisa dipilih, mulai dari Mountaineering, Riding, Tactical, Eiger 1989. Ada pula koleksi khusus Eiger Women disiapkan untuk perempuan Indonesia yang ingin tampil keren selama liburan.

“Promo akhir tahun kali ini Eiger tawarkan tanpa syarat khusus untuk semua produk dan semua toko. Ada pula tambahan keuntungan yang bisa didapat dari program membership Eiger Adventure Club (EAC). Tambahan promo untuk member baru, sebagai member juga bisa mendapat poin setiap belanja produk Eiger, poin yang sudah terkumpul pun bisa ditukarkan dengan produk Eiger impianmu,” tambah Jason.

Eiger Adventure Club (EAC) merupakan program membership dibuat oleh Eiger, memberikan pengalaman berbelanja yang lebih menyenangkan dan menguntungkan bagi para pengguna setia produk Eiger.

