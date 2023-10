Targetkan 20.000 Pengunjung, Museum Patah Hati di Bandung Ajak Pengunjung 'Move On'

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, BANDUNG -- Setelah berhasil memikat perhatian puluhan ribu pengunjung di Jakarta, Museum Patah Hati kini hadir di Bandung.

Event experiential karya creativeintel dan Haluuworld ini siap untuk menghibur masyarakat Kota Bandung dan sekitarnya mulai 9 Oktober hingga 8 Desember 2023 di Braga CityWalk, Kota Bandung.

Berbagai instalasi penuh warna dengan konsep dan cerita yang menarik siap menghibur pengunjung dan mengajak untuk merayakan patah hati bersama-sama.

"Museum Patah Hati bukanlah sekedar pameran seni. Tapi sebuah tempat yang bisa mengubah persepsi bahwa patah hati itu tidak selalu menjadi hal yang menyedihkan tapi justru bisa menjadi hal yang positif," ujar CEO Mahaka X Farash Farich, Senin (9/10/2023).

Pihaknya mengajak pengunjung untuk merasakan suasana yang menyenangkan dengan instalasi-instalasi yang unik. Karya experiential ini bukan hanya memanjakan mata tapi juga mengajak pengunjung untuk bermain, berinteraksi dan menjadi bagian dari Museum Patah Hati dengan berbagi kenangan dan cerita mereka.

Terdapat ruangan yang berisikan samsak untuk melampiaskan emosi pengunjung. Selain itu juga ada tempat bagi pengunjung yang ingin menuliskan kenangan di secarik kertas yang akan digantung di sebuah dinding khusus.

Creative Director CreativeIntel Kenny Gunawan mengatakan Museum Patah Hati mengajak para pengunjung untuk meninggalkan dan merayakan pengalaman patah hati.

Menurutnya, tema instalasi Patah Hati ini sangat relevan dan meresap dalam kehidupan sehari-hari khususnya anak muda. Dahulu kala patah hati hanya bisa dibicarakan dengan orang terdekat, tapi di era digital ini justru banyak yang menceritakan pengalaman patah hatinya.

"Walau susah move on, life must go on. Museum Patah Hati hadir di Braga yang cocok karena menjadi tujuan wisatawan yang berkunjung ke Bandung," ujarnya.

Managing Directory United Creative Chaya Kusuma mengatakan Museum Patah Hati diharapkan dapat mendorong pengunjung untuk berkreasi dengan membuat konten foto, video dan lainnya.

Pihaknya juga memperkirakan pangsa pasar Seni Instalasi dalam industri ekonomi kreatif akan terus berkembang dan semakin menjanjikan hingga 10 tahun ke depan.

"Art instalation atau seni kreatif lainnya akan terus berkembang asal kuncinya related dengan masyarakat," katanya.

Harga tiket masuk Museum Patah Hati Pop Up Version cukup terjangkau, hanya Rp49.000 per orang. Tiket dapat dibeli secara online melalui aplikasi dan situs web goers, atau langsung di lokasi.

Adapun target pengunjung diharapkan bisa mencapai 10 ribu pengunjung per bulan dengan memperkirakan animo tinggi masyarakat Bandung yang dikenal sangat kreatif. (K67)

