Banjir Pujian Ridwan Kamil untuk Setiawan Wangsaatmaja

Bisnis.com, BANDUNG--Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menitipkan agar Jabar terus dijaga prestasinya sehingga provinsi ini terus menjadi yang terbaik selepas dirinya memimpin.

Terlebih Pemda Provinsi Jabar mendapat apresiasi dari Presiden Joko Widodo terkait penerapan Work From Home (WFH).

Hal itu disampaikan Ridwan Kamil saat menghadiri olahraga bersama Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemda Provinsi Jabar sekaligus Friendly Match Slow Pitch antara Pemdaprov Jabar versus Bank BJB di Lapangan Softball Lodaya, Kota Bandung, Jumat (25/8/2023).

"Titip Jawa Barat. Tolong dijaga, jadikan Provinsi Jabar selalu yang terbaik, jangan turun semangatnya. Kita juga diapresiasi oleh Presiden sebagai provinsi pertama yang permanen menerapkan WFH secara objektif di Indonesia. Ini mengurangi kemacetan, polusi, dan Provinsi Jabar tetap produktif," kata Ridwan Kamil.

Kang Emil, sapaan akrabnya juga berterima kasih kepada super team di ASN lingkungan Provinsi Jabar yang telah bekerja keras untuk masyarakat sehingga Jabar memperoleh 550 penghargaan baik nasional maupun internasional.

"Terima kasih kepada super team di semua lini, hasilnya 550 penghargaan kita terima selama lima tahun. Itu adalah kerja-kerja Anda semuanya because we are building super team not Superman," ungkapnya.

Kerja-kerja hebat itu juga tidak lepas dari sumbangsih Sekretaris Daerah Provinsi Jabar Setiawan Wangsaatmaja yang luar biasa sampai mendapat predikat Sekretaris Daerah Provinsi Terbaik dengan Kepemimpinan Digital Terbaik.

"Intinya sangat luar biasa dan salah satunya adalah berkat dikomandoi oleh Pak Sekda Setiawan Wangsaatmaja yang luar biasa," ujar Kang Emil.

"Sudah kerja di pusat pulang kampung mengabdikan diri jadi Sekda Jawa Barat dan hasilnya Sekda terbaik Indonesia sampai diundang ke Filipina yang ingin tahu bagaimana reformasi kita berbasis digital yang sangat luar biasa," tambahnya.

Dalam kesempatan ini Kang Emil juga berpamitan sebagai Gubernur Jawa Barat yang akan mengakhiri masa jabatannya pada 5 September 2023. Ia berharap apa yang sudah dibangun dan dikerjakan bisa diterima dengan baik.

"Dalam hitungan 10 hari kami akan pamit sebagai Gubernur Jawa Barat 2018-2023. Mudah-mudahan reformasi pengabdian rasa sayang kami kepada PNS, ASN Jabar tiasa ditampi. Semua sekarang objektif. Rotasi, mutasi, penghargaan kepada prestasi semua sangat objektif," ungkap Kang Emil.

Ia mengatakan pula, dipilihnya kegiatan olahraga ini dikarenakan Jabar paling jago dalam urusan olahraga. Hal itu dibuktikan dengan sederet prestasi yang diraih dalam kompetisi Pekan Olahraga Nasional (PON).

"Karena Jawa Barat juara urusan berolahraga, juara umum PON 2016 di Jabar, juara umum PON tahun 2021 di Papua dan insyaallah, juara lagi hattrick di Aceh dan Sumatra Utara. Semua urusan olahraga kita juara dibuktikan," ujar Kang Emil.

Sementara itu, Sekda Setiawan mengatakan sebagai provinsi dengan pembinaan olahraga terbaik di Indonesia, ini harus menjadi indikator Pemda Provinsi Jabar dalam mewujudkan prestasi lain di berbagai bidang.

"Olahraga adalah indikator kita. Artinya, Jabar juara harus diwujudkan di berbagai bidang, khususnya di olahraga ini Jabar mencapai prestasi yang luar biasa, dan salah satunya Gubernur kita dinyatakan sebagai salah satu pembina terbaik se-Indonesia di bidang olahraga," kata Setiawan.

Pencapaian prestasi yang banyak diraih oleh Pemdaprov Jabar tidak terlepas dari kerja sama para ASN dan seluruh kepala perangkat daerah.

"Oleh karennya saya ucapkan terima kasih dan selama ini kami hanya bisa mengoordinasikan teman-teman dan hasilnya sangat luar biasa, dan itu adalah bukti dari kekompakan kita semua. Jaga kekompakan, jaga konsistensi kita, dan tentu saja kita harus terus semangat dalam menata kebugaran kita," pungkas Setiawan.

