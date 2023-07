Dirut Bank BJB Syariah Raih The Best CEO Focus on Human Capital

Bisnis.com, BANDUNG — Direktur Utama PT Bank Jabar Banten Syariah (Bank BJB Syariah) Adang A Kunandar dinobatkan sebagai The Best CEO Focus on Human Capital dalam ajang penghargaan Human Capital on Resilience Excellence (HCRE) Award 2023.

Human Capital on Resilience Excellence (HCRE) Award ini rutin digelar sejak tahun lalu oleh First Indonesia Magazine untuk memetakan persoalan dan tantangan yang dihadapi divisi human capital di perusahaan.

Terlebih lagi, problem SDM pascapandemi Covid-19 yang bergerak cepat menuju transformasi digital tanpa mengesampingkan keselamatan dan budaya kerja di lingkungan perusahaan.

Direktur Utama Bank BJB Syariah Adang A Kunandar mengatakan penghargaan yang diraihnya merupakan kerja keras jajaran direksi dan seluruh pegawai untuk terus meningkatkan kinerja Bank BJB Syariah dalam mendukung perekonomian nasional

“Penghargaan ini diharapkan terus memotivasi kami agar terus memberikan layanan terbaik bagi nasabah sehingga bisa terus meningkatkan kinerja perusahaan menjadi lebih baik lagi,” ujar Adang, dalam keterangan tertulis Jumat (7/7/2023).

HCREA 2023 ini diikuti ratusan perusahaan BUMN, BUMD, perusahaan Swasta Nasional, maupun Multinasional yang melibatkan dewan juri dari berbagai kalangan.

