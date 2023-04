One Way Berlaku, Polresta Cirebon Siagakan Tim Urai

Bisnis.com, CIREBON - Kepolisian Resor Kota (Polresta) Cirebon menyiapkan tim urai yang bakal bertugas selama Operasi Ketupat Lodaya 2023. Tim tersebut akan bergerak mulai dari perbatasan Indramayu hingga Brebes, Jawa Tengah.

Kapolresta Cirebon Kombes Arif Budiman menyebutkan tim urai disiagakan lantaran saat ini saat diberlakukan sistem one way atau satu jalur dari Gerbang Tol Cikatama hingga hingga GT Kalikangkung di KM 414 mulai pukul 14.30 WIB.

“Kebijakan one way tersebut merupakan salah satu skema yang diterapkan dalam arus pengamanan arus mudik Lebaran 2023. Bahkan, sebelum one way diterapkan pihaknya bersama Korlantas Polri dan Ditlantas Polda Jabar telah melaksanakan clereance di rest area jalur tol di wilayah hukum Polresta Cirebon,” kata Arif di Kabupaten Cirebon, Selasa (17/4/2023).

Arif mengatakan tim urai tersebut bakal dibagi ke dalam beberapa bagian. Pertama, bertugas secara di jalur tol dari perbatasan Majalengka sampai dengan perbatasan Brebes.

Kedua, bertugas di jalur arteri mulai dari perbatasan Indramayu sampai dengan wilayah perbatasan Polres Cirebon Kota. Sementara tim ketiga, ditempatkan dari perbatasan Brebes sampai dengan perbatasan Cirebon kota.

Jumlah volume kendaraan yang melintasi Tol Cikopo-Palimanan (Cipali) terus meningkat hingga Selasa (18/4/2023). Astra Tol Cipali memprediksi peningkatan tersebut akan meningkat hingga puncak arus mudik Lebaran 2023 pada 20-21 April 2023.

Berdasarkan informasi yang berhasil dihimpun, kendaraan melintasi Tol Cipali mulai dari H-10 (12/4/2023) hingga H-5 (17/4/2023) sebanyak 433.725. Sebagian besar dari arah Jakarta menuju Jawa Tengah.

Kepala Divisi Operasi ASTRA Tol Cipali Sri Mulyo mengatakan kondisi arus lalu lintas di Tol Cipali masih ramai lancar, meskipun adanya peningkatan volume kendaraan dibandingkan hari sebelumnya.

“Terjadi peningkatan volume lalu lintas sebesar 4 persen atau sebanyak 106 ribu kendaraan melintas. Sedangkan volume kemarin hanya 88 ribu saja,” kata Sri Mulyo.

Sri Mulyo mengatakan mulai pukul 14.52 Selasa ini, Astra Tol Cipali dengan Korlantas Polri memberlakukan sistem satu arah (one way) dari arah Jakarta menuju Jawa Tengah.

Menurutnya, pemberlakuan one way tersebut dilakukan secara kondisional atau sesuai dengan kondisi arus lalu lintas di lapangan.

“Kami juga mengantisipasi bila terjadi kepadatan di beberapa titik di Ruas Tol Cipali akibat laka lantas yang disebabkan oleh kurang nya antisipasi dari para pengemudi,” kata Sri Mulyo.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News