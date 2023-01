Harga Pangan di Kota Bandung Pekan Kedua Januari: Cabai Merah Mulai Pedas

Bagikan A- A+

Bisnis.com, BANDUNG — Pekan kedua Januari 2023 sejumlah komoditas pangan di pasar tradisional Jawa Barat mulai menunjukkan sejumlah pergerakan, kenaikan maupun penurunan harga.

Berdasarkan pantauan harga di lima pasar rakyat di Kota Bandung (Pasar Kiaracondong, Pasar Kosambi, Pasar Baru, Pasar Sederhana, dan Pasar Andir) oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Jawa Barat pada Senin (9/1/2023) sejumlah komoditas mengalami kenaikan.

Komoditas yang mengalami kenaikan harga, yaitu cabai merah keriting dijual Rp41.600 per kg sementara cabai merah biasa Rp38.400 per kg. Kemudian untuk cabai rawit hijau Rp73.400 per kg, dan cabai rawit merah Rp78.600 per kg.

Sementara itu, gula pasir lokal kini dibandrol Rp14.600 per kg dan telur ayam broiler Rp29.200 per kg, kentang juga turut naik menjadi Rp17.600 per kg.

Adapun komoditas yang mengalami penurunan harga, yaitu bawang merah kini Rp35.600 per kg, bawang putih Rp27.200 per kg, dan daging ayam broiler Rp32.800 per kg.

Pekan lalu komoditas rata-rata harga bahan pokok terpantau stabil, pekan ini cabai merah keriting mengalami lompatan kenaikan hingga Rp2.000, sementara kenaikan bahan pokok lain rata-rata hanya Rp1.000.

