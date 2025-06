Kolaborasi CoEHAR dan UNPAD Bantu Pengendalian Dampak Merokok

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, BANDUNG - Universitas Padjadjaran (Unpad) memperkuat riset internasional tentang pengendalian dampak merokok dengan menggandeng The Center of Excellence for the Acceleration of Harm Reduction (CoEHAR).

Kedua pihak pun menggelar konferensi internasional Asia-Pacific Conference on Harm Reduction 2025 yang berlangsung di Bandung, Sabtu (14/6/2025).

Konferensi tersebut menjadi forum strategis dalam memperkuat kolaborasi internasional guna mendorong pendekatan pengurangan bahaya (harm reduction) dan kebijakan berbasis bukti ilmiah sebagai upaya pengendalian dampak merokok.

Wakil Rektor Bidang Riset, Kerja Sama, dan Pemasaran Unpad Rizki Abdulah menyampaikan kegiatan ini menjadi langkah penting dalam membangun jejaring riset internasional serta memperkuat peran aktif akademisi dalam merumuskan kebijakan kesehatan masyarakat yang berbasis bukti ilmiah.

Menurut dia, kolaborasi lintas negara yang terbangun melalui forum ini tidak hanya memperkaya perspektif ilmiah, tetapi juga membuka peluang untuk menciptakan inovasi kebijakan yang lebih adaptif dalam pengendalian dampak merokok.

"Indonesia, seperti banyak negara lain di kawasan Asia, saat ini berada pada titik kritis dalam pengendalian tembakau. Maka dari itu, kita memerlukan pendekatan berbasis bukti yang kuat, agar kebijakan publik yang dihasilkan memiliki fondasi yang kokoh dan berdampak nyata,” ujar Rizki.

Guru Besar Fakultas Kedokteran Gigi Unpad Amaliya menegaskan urgensi penerapan pendekatan inovatif dalam mengatasi tingginya prevalensi perokok di Indonesia.

Ia menilai bahwa upaya pengendalian merokok tidak bisa lagi hanya mengandalkan metode konvensional, namun harus didukung hasil riset terkini, strategi harm reduction yang berbasis bukti, serta kolaborasi multidisipliner yang melibatkan akademisi, tenaga kesehatan, pembuat kebijakan, hingga komunitas.

"Indonesia masih berada di posisi ketiga tertinggi dalam jumlah perokok di dunia. Konferensi ini menjadi kesempatan kita untuk berbagi pengetahuan, pengalaman, serta menyampaikan gambaran komprehensif dari temuan dan penelitian terbaru tentang merokok dan strategi harm reduction. Tujuan kami adalah untuk meningkatkan pemahaman dan implementasi pendekatan ilmiah dan medis dalam menangani persoalan merokok," paparnya.

Dalam konferensi ini turut hadir Riccardo Polosa, Guru Besar Ilmu Penyakit Dalam dari Universitas Catania, Italia, sekaligus pendiri CoEHAR. Dalam sambutannya, Polosa menekankan pentingnya sinergi antara upaya berhenti merokok dan pendekatan harm reduction sebagai dua pilar yang saling melengkapi.

"Perlu digarisbawahi bahwa upaya berhenti merokok dan harm reduction bukanlah dua hal yang terpisah, melainkan satu kesatuan yang saling terintegrasi. Tidak ada gunanya memperdebatkan hal-hal kecil yang justru menghambat kemajuan kita dalam upaya pengurangan dampak buruk dari merokok. Kita harus bekerja sama karena tujuannya sama, menyelamatkan nyawa dan membantu mereka yang masih merokok," tuturnya.

Konferensi ini juga menjadi panggung untuk mempresentasikan berbagai proyek kolaboratif antara Unpad dan Universitas Catania, salah satunya adalah REPLICA Project.

Selain itu, diluncurkan pula program Talent Research Award sebagai bentuk dukungan terhadap kemandirian ilmiah peneliti muda di negara berkembang. Program ini menjadi manifestasi dari visi CoEHAR untuk membina dan memberdayakan ilmuwan lokal agar mampu memimpin riset berstandar global secara mandiri.

"Kami percaya bahwa sains menawarkan solusi nyata. Namun, untuk mengubah sains menjadi dampak nyata bagi masyarakat, kita butuh regulasi yang progresif, kebijakan yang inklusif, dan strategi terpadu yang menyatukan bidang kesehatan, pendidikan, dan inovasi," tutup Polosa.