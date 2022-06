Peringati Ulang Tahun Eril, Jabar Bergerak Zillenial (JBZ) Gemakan GEBERKAHN

Bisnis.com, BANDUNG - Jabar Bergerak Zillenial (JBZ) merealisasikan aksi sosial jejak kebaikan almarhum Emmeril Kahn Mumtadz melalui GEBERKAHN (Gerakan Berbagi Kebaikan dan Keberkahan) pada Sabtu (25/6/2022).

Sebanyak 10.000 paket sembako akan didistribusikan bagi yang membutuhkan di 18 kota kabupaten JBZ daerah di Jabar.

Pada momen tersebut bersamaan dengan hari jadi yang ke-23 Alm. Eril-sapaan Emmeril Kahn Mumtadz. Seperti yang diamanatkan sang ayah Eril, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, keluarga akan melanjutkan kebaikan-kebaikan Alm. Eril yang semasa hidupnya lekat dengan kegiatan sosial. Pada hari lahir Eril, Gubernur mengimbau ada kegiatan berbagi guna meningkatkan kesalehan sosial.

Ketua JBZ Nadzrizal Habib mengatakan, seiring dengan rencana GEBERKAHN ini, pihaknya mendapatkan bantuan dari donatur JBZ sebanyak 10.000 paket sembako yang akan disalurkan serentak di 18 kota/kabupaten Jabar pada Sabtu (25/6/2022) ini. Pihaknya menyalurkan paket sembako dari titik kemas yang dipusatkan di Gedung Pakuan, Kota Bandung ke empat titik penyaluran paket pada Jumat (24/6/2022).

"Empat titik pusat penyaluran itu di JBZ Depok, Cirebon, Purwakarta dan juga Kota Tasikmalaya. Pembagian paket sendiri akan dimulai pada pukul 10.00 WIB Sabtu ini," ujar Nadzrizal di sela pengemasan paket di Gedung Pakuan, Kota Bandung, Jumat (24/6/2022).

Tambahan paket berbagi selain 10.000 sembako terdapat di antaranya ribuan nasi box, ice cream, paket kebersihan, bunga, coklat, dll. Ribuan paket tersebut turut melibatkan komunitas-komunitas sosial di daerah untuk sama-sama menyalurkan bantuan paket sembako tersebut.

Selain pembagian paket sembako, lanjut Nadzrizal, pihaknya pun akan melakukan aksi sosial lainnya bersama Jabar Bergerak yaitu membagikan 150 nasi bungkus di kawasan Jalan Astanaanyar, Kota Bandung.

"Juga nanti di kegiatan GEBERKAHN itu kita juga punya campaign, istilahnya, menebar kebaikan dengan cara apapun, dengan membantu orang tua menyebrang jalan pun dengan cara-cara lain. Jadi, selain kita membagikan sembako, juga ngadain campaign kayak gitu. Campaign udah diposting di IG JBZ dan itu secara berkala," tuturnya.

Selanjutnya, kata Nadzrizal, kegiatan serupa tidak hanya dilakukan pada momen GEBERKAHN saja. Pihaknya berencana menyasar orang-orang yang membutuhkan di sembilan kota kabupaten lainnya.

"Insya Allah nanti Oktober akan ada kegiatan serupa," ucapnya.

Dia menambahkan, dengan adanya GEBERKAHN perdana ini diharapkan pihaknya selaku generasi muda dapat menebar kebermanfaatan lebih luas lagi, dan bisa mengajak anak-anak muda (Zillenial) untuk bisa menebar kebaikan dengan cara apapun, kapan pun dan di mana pun, bahkan hanya dengan menebar senyuman.

Melalui JBZ, dia mengakui banyak belajar mengenai arti bermanfaat untuk sesama dan masyarakat luas, terlebih dengan sosok mentor Alm. Eril yang meninggalkan teladan untuk JBZ.

"Sebenarnya banyak banget pesan A Eril ke Izal sendiri. Untuk JBZ ke depannya. Saya sendiri dari daerah Alhamdulillah banget dikasih kesempatan dan kepercayaan. Karena A Eril itu enggak memandang latar belakang yang penting selaras dengan visi misi JBZ," ucapnya.

Pada kesempatan yang berbeda, Pendiri Jabar Bergerak Atalia Praratya Ridwan Kamil mengapresiasi insiatif ini dan berharap gerakan ini dapat diikuti oleh jejaring anak muda yang lain.

“Kami mengapresiasi inisiasi JBZ untuk melanjutkan kebiasaan baik A Eril. Semoga bisa menjadi gerakan bersama yang diikuti oleh sebanyak-banyaknya anak muda Indonesia," harapnya.

