Ekosistem Investasi di Pangandaran Menggeliat, Sektor Properti Paling Potensial

Bisnis.com, BANDUNG — Kabupaten Pangandaran terus bersolek untuk meningkatkan daya saing menjadi destinasi investasi sektor pariwisata di Indonesia.

Dengan potensi pariwisata pantai dan kearifan lokal, Pangandaran memang sudah sejak lama menjadi tujuan wisata turis domestik maupun mancanegara. Sehingga, dengan masuknya investor, diharapkan bisa meningkatkan kunjungan wisatawan ke daerah selatan Jawa Barat ini.

Direktur Utama PT Pancajaya Makmur Bersama Alif Joko Surajiyanto mengatakan iklim investasi di Pangandaran mulai menggeliat di Grand Pangandaran yang menghadirkan pilihan investasi properti. Mulai dari ruko Carita, ruko Lovina, lot kavling siap bangun, The Allure Villas by Sahid, hingga produk terbaru The Savva Villas by Alana.

Untuk mengakselerasi hal tersebut, pihaknya menggelar acara Pre-Launching The Savva Villas by Alana, yang menjadi momentum dalam memperkenalkan produk villatel eksklusif terbaru di kawasan Grand Pangandaran.

Melalui gelaran ini, para calon investor berpeluang untuk langsung berinvestasi di kawasan tersebut dan berperan dalam peningkatan ekosistem pariwisata Pangandaran.

Dalam acara ini, dihadiri oleh sekitar 250 loyal client dan relasi Grand Pangandaran dan dirancang untuk menciptakan momen penjualan maksimal, dengan target unit The Savva Villas dapat terserap pasar secara signifikan selama event berlangsung.

Grand Pangandaran sendiri merupakan kawasan bisnis komersial terintegrasi seluas 196 hektare, yang menawarkan berbagai produk investasi unggulan seperti ruko Carita, ruko Lovina, lot kavling siap bangun, The Allure Villas by Sahid, hingga produk terbaru The Savva Villas by Alana.

“Melalui acara pre-launching The Savva Villas by Alana ini, kami berharap dapat memperkenalkan produk unggulan terbaru kami kepada para calon investor dan mitra strategis, sekaligus membuka momentum awal untuk penjualan unit secara maksimal,” ujar dia, di Bandung.

Ia menjelaskan, lebih dari sekadar kawasan properti, Grand Pangandaran dibangun dengan visi jangka panjang sebagai destinasi pariwisata dan investasi terpadu yang berkelas nasional hingga internasional.

Ia berkomitmen Grand Pangandaran akan menghadirkan ekosistem yang berkelanjutan, terintegrasi, dan progresif dengan menggabungkan area komersial modern, vila eksklusif, pusat lifestyle & kuliner, serta fasilitas publik yang mendukung pertumbuhan ekonomi lokal.

Tidak hanya berdampak pada penjualan unit, acara ini juga kata dia menjadi bagian dari kontribusi nyata pihaknya terhadap kemajuan sektor pariwisata di Pangandaran. Dengan hadirnya The Savva Villas, Pangandaran semakin menarik minat wisatawan dan investor untuk datang, tinggal, dan berinvestasi.

Selain itu, ia juga meyakini dengan hadirnya pelbagai pilihan investasi di Grand Pangandaran akan meningkatkan daya tarik wisata premium dengan dengan pengalaman menginap eksklusif yang memadukan kenyamanan modern dan keindahan alam.

Selain itu, dengan ekosistem investasi yang progresif juga diyakini akan ikut mendorong pertumbuhan ekonomi di Pangandaran, melalui penambahan lapangan kerja di sektor konstruksi, hospitality, dan pariwisata.

“Akan terjadi kenaikan angka kunjungan wisatawan domestik maupun mancanegara, yang turut mendorong sektor pendukung seperti kuliner, transportasi, dan UMKM lokal,” katanya.

Ia juga berharap dengan pihaknya fokus dalam pembentukan ekosistem investasi terpadu, akan secara langsung meningkatkan citra Pangandaran sebagai kawasan wisata strategis yang siap bersaing di kancah nasional dan internasional.

“Dengan terlaksananya pre-launching ini, Grand Pangandaran menegaskan diri sebagai kawasan yang tumbuh dinamis dan siap menjadi pusat investasi berkelas di wilayah selatan Jawa Bara,” tandasnya.