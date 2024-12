Perluas Pasar, BRI Life Bakal Optimalkan Potensi di Jabar

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, BANDUNG -- BRI Life optimistis bisa meningkatkan penetrasi bisnis agar bisa menjangkau nasabah lebih luas di 2025. Salah satunya adalah dengan menggarap serius pasar Jawa Barat sebagai salah satu daerah penopang bisnisnya.

Direktur Utama BRI Life Aris Hartanto mengatakan meski 2025 perekonomian diprediksi akan menghadapi sejumlah tantangan, namun pihaknya sudah menyiapkan sejumlah langkah untuk mengakselerasi kinerja perusahaan.

Untuk itu pihaknya menggelar Leaders Forum dan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asuransi BRI Lie 2024 di Padalarang, Kabupaten Bandung Barat (KBB) akhir pekan lalu.

Ia mengatakan dalam rakernas ini, pihaknya membahas soal pematangan inovasi, penguatan sinergi dan kolaborasi dalam mendukung pencapaian rencana jangka Panjang serta menjangkau market yang lebih luas.

Tiga hal tersebut menurut Aris perlu dikuatkan untuk mengakselerasi pertumbuhan bisnis ini. Bahwa, menurutnya melalkukan sesuatu yang baru akan membantu pencapaian target perusahaan.

”Trend pertumbuhan kinerja keuangan BRI Life meningkat sepanjang tahun 2024, hal ini seiring pertumbuhan bisnis asuransi jiwa nasional yang diyakini tetap tumbuh di tahun 2025. Kami optimis dapat memberikan kontribusi sesuai target di tahun 2025 kepada BRI Group," ungkap dia.

pihaknya juga akan fokus untuk memastikan produk yang ditawarkan merupakan produk berkualitas, yang dapat diterima nasabah baik individu maupun korporate dan harus dapat memenuhi kebutuhan perlindungan asuransi jiwa bagi seluruh segmen yang sesuai, dengan penyediaan produk proteksi dan investasi.

“Dengan dukungan yang sangat besar dari induk Bank BRI, serta dukungan expertise di bidang teknologi dan asuransi dari pemegang saham kami di FWD, kami yakin dapat terus tumbuh, guna memberi nilai tambah bagi tercapainya visi induk usaha kami di BRI, yakni menjadi The Most Valuable Life Insurance & Champion of Life Insurance Inclusiveness in 2029," jelasnya.

Selain menggelar acara tersebut, pihaknya juga menggelar penanaman pohon mangga dan alpukat sebagai bentuk komitmen perusahaan menjaga kelestarian lingkungan di KBB.

“Kegiatan ini bukan hanya tentang menanam pohon, tetapi juga menanam harapan dan komitmen untuk masa depan yang lebih hijau dan berkelanjutan. Kami percaya bahwa melalui langkah kecil ini, kita dapat memberikan dampak besar bagi lingkungan dan masyarakat sekitar," jelasnya.