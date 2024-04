One Way Diberlakukan di Tol Cipali saat Arus Balik, Lalu Lintas Ramai Lancar

Jalan Tol Cipali memberlakukan sistem one way pada arus balik Lebaran, Minggu (15/4/2024). Begini pantauan arus lalu lintasnya.

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, BANDUNG — Arus lalu lintas di Gerbang Tol Cipali diberlakukan one way atau satu arah dari arah Palimanan menuju Jakarta pada momentum arus balik lebaran, Senin (15/4/2024) atau H+5 Lebaran Idulfitri 1445 H.

Hari ini, ruas jalan di Tol Palimanan diberlakukan satu arah, one way sehingga gerbang tol yang menuju ke arah Palimanan ditutup sementara oleh petugas.

Berdasarkan pantauan Bisnis, volume kendaraan dari kedua ruas jalan ramai lancar. Seperti halnya di daerah Cikedung, Kabupaten Indramayu. Kendaraan dari arah Jawa Tengah menuju arah Jakarta bisa melaku dengan kecepatan hingga 80 Km/jam.

Sementara itu, hal serupa juga diberlakukan di Tol Cisumdawu. Kendaraan dari arah Cileunyi menuju Dawuan dikeluarkan melalui Gerbang Tol Cisumdawu Jaya, Kecamatan Ujungjaya, Kabupaten Sumedang.

Hal tersebut dilakukan untuk menghalau kendaraan yang akan masuk ke Tol Cipali arah Palimanan.

Berdasarkan pantauan, arus lalu lintas di Tol Cisumdawu sejak pagi hari lengang. Volume kendaraan lebih banyak mengarah menuju Cileunyi, Kabupaten Bandung.

Herman (49), pemudik asal Kabupaten Bekasi mengatakan dirinya melakukan perjalanan dari Semarang menuju daerah asalnya.

“Alhamdulillah lancar ya siang ini, mudah-mudahan nanti di Cikampek nanti nggak padat,” ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, pemerintah memberlakukan rekayasa lalu lintas one way pada periode arus balik Lebaran. One way diterapkan dari Km 414 Gerbang Tol (GT) Kalikangkung hingga Km 72 GT Tol Cikopo - Palimanan (Cipali). Skema one way berlaku di Jalan Tol Trans Jawa mulai dari Semarang hingga Cikampek.

Penerapan skema one way dilakukan untuk mengantisipasi kemacetan kendaraan pemudik yang kembali ke Jakarta dan sekitarnya. Mengingat bahwa saat ini sudah memasuki puncak arus balik yang ditandai dengan peningkatan volume kendaraan.

Menko PMK, Muhadjir Effendy menyampaikan, upaya satu jalur ini diterapkan untuk memperlancar arus balik, dan menghindari penumpukan kendaraan. Sehingga, Muhadjir meminta kepada seluruh masyarakat yang menggunakan jalan untuk arus balik dapat mematuhi semua aturan yang ada.

"Saya mohon semua pemudik betul-betul mematuhi apa yang sudah ditetapkan, cek dulu e-tol, BBM nya. Manfaatkan rest area sepanjang perlu dan jangan berlama-lama," ungkapnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel