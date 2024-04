One Way di Tol Cipali Dihentikan Malam Ini

Penerapan kebijakan one way di Tol Cikopo-Palimanan (Cipali) bakal dihentikan pada Minggu (14/4/2024) pukul 24.00 WIB.

Penerapan kebijakan one way di Tol Cikopo-Palimanan (Cipali) bakal dihentikan pada Minggu (14/4/2024) pukul 24.00 WIB.

Head of Corporate Communications Astra Infra Toll Road Deddy Pradityo Opficon mengatakan kebijakan tersebut diambil sesuai diskresi Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri yang menyebutkan one way ke arah Jakarta yang berlaku mulai KM 414 GT Kalikangkung hingga KM 72 Tol Cipali dihentikan malam ini.

"Situasi arus lalu lintas di Tol Cipali terpantau ramai lancar," kata Deddy, Minggu (14/4/2024).

Deddy mengatakan, pihaknya mengimbau kepada pengguna jalan tol untuk dapat merencanakan perjalanan balik dengan baik dan memantau informasi terkini seputar pemberlakuan rekayasa lalin dan kondisi lalu lintas.

Selain itu, pengguna jalan diminta untuk memanfaatkan diskon tarif tol sebesar 20%, yang berlaku mulai 17 April 2024 pukul 05.00 WIB sampai dengan hingga 19 April 2024 pukul 05.00 WIB.

"Diskon itu berlaku untuk tiga ruas tol Astra Infra, yaitu Tangerang–Merak, Cikopo–Palimanan, dan Jombang–Mojokerto," kata Deddy.

Astra Infra Tol Cipali memprediksi sebanyak 2,1 juta kendaraan melintas Jalan Tol Cipali pada arus mudik dan balik Lebaran 2024.

Jumlah kendaraan yang melintasi Tol Cipali pada Lebaran 2024 ini meningkatkan 2,2% dibandingkan tahun sebelumnya.

Di rest area, pemudik diimbau untuk beristirahat maksimal selama 30 menit. Bukan tanpa alasan, kebijakan ini dilakukan guna mencegah kepadatan dan memberikan kesempatan pemudik lainnya menikmati fasilitas yang tersedia.

Mudik Lebaran tahun ini, Astra Infra Tol Cipali memberikan manajemen trafik berupa contra flow (CF) dan satu arah. Namun, dalam pelaksanaan kebijakan tersebut berlaku situasional dan menyesuaikan volume lalu lintas.

