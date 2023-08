Program Jabar Juara Dinilai Sukses Dongkrak Usia Harapan Hidup di Jabar

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, BANDUNG--Masa jabatan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan Wakil Gubernur Uu Ruzhanul Ulum segera berakhir pada 5 September mendatang.

Lima tahun bekerja sama membangun Jawa Barat, visi Jabar Juara yang digaungkan pasangan “Rindu” menghasilkan ragam capaian positif.

Di antara yang menjadi tolok ukur makro adalah peningkatan Usia Harapan Hidup (UHH) di Jabar. Tercatat tahun 2020, UHH Jabar rerata 73,01 tahun. Naik menjadi 73,38 tahun di 2021, dan meningkat menjadi 73,52 tahun di 2022.

“Ini membuktikan layanan kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur penunjang UHH sudah lebih baik dari sebelumnya. Tahun 2023, target UHH Jabar di angka 74 tahun,” kata Kepala Bappeda Jabar Iendra Sofyan, Selasa (22/8/2023).

Sementara target nasional, lanjut dia, menyongsong Indonesia Emas 2045, UHH orang Indonesia diharapkan mencapai angka 76 tahun. Tak bisa dipungkiri, UHH dipengaruhi persoalan stunting (gizi buruk).

"Istilah ini (stunting) muncul belakangan, tetapi masih di persoalan gizi buruk, kesehatan dan pendidikan,” ujarnya.

Iendra mengungkapkan berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI), angka stunting di Jabar menurun signifikan dari 31,5 persen tahun 2018, menjadi 20,2 persen tahun 2022. “Kita melihat ini secara makro, bahwa layanan kesehatan sudah lebih baik,” tegasnya.

Selama lima tahun menakhodai Jawa Barat, pihaknya juga menilai kepemimpinan Ridwan Kamil memang tampil beda. Mengedepankan langkah kolaborasi dan inovasi.

Sehingga solusi yang diberikan tepat sasaran. Imbasnya, perlahan tapi pasti kesejahteraan warga meningkat.

Termasuk angka kemiskinan berkurang. Tercatat di semester dua tahun 2022, Pemprov Jabar mampu menurunkan angka kemiskinan, di saat angka kemiskinan secara nasional mengalami kenaikan.

Berbagai program pro masyarakat, semisal pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), turut mengantarkan raihan membanggakan di atas: angka kemiskinan di Jabar turun.

Sebab, program yang ada diberikan tepat sasaran dan berdampak ekonomis pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Jabar, jumlah warga miskin di Jawa Barat terus berkurang dalam enam bulan terakhir. Detail angka perubahan warga miskin Jabar yang turun itu, berlangsung periode Maret hingga September 2022.

Jumlah penduduk miskin pada September 2022 sebesar 4,05 juta orang, menurun sebanyak 17.360 orang terhadap posisi Maret 2022. Persentase penduduk miskin pada September 2022 sebesar 7,98 persen.

Namun demikian, jika dibandingkan dengan posisi September 2021 atau year on year, jumlah penduduk miskin September 2022 mengalami naik 0,01 persen poin.

Persentase penduduk miskin perkotaan pada September 2021 sebesar 7,48 persen, naik menjadi 7,52 persen pada September 2022. Sementara persentase penduduk miskin perdesaan pada September 2021 sebesar 9,76 persen, turun menjadi 9,75 persen pada September 2022.

Garis Kemiskinan pada September 2022 tercatat sebesar Rp480.350/kapita/bulan dengan komposisi Garis Kemiskinan Makanan sebesar Rp355.172 (73,94 persen) dan Garis Kemiskinan Non Makanan sebesar Rp125.178 (26,06 persen).

Secara umum kondisi penurunan kemiskinan di Jabar lebih baik, jika dibandingkan dengan data secara nasional. Angka kemiskinan secara nasional justru mengalami kenaikan antara Maret - September 2022, yakni sebesar 0,03 persen poin.

Banyak pihak mengapresiasi kinerja Gubernur Jabar Ridwan Kamil, yang sukses mencatatkan penurunan angka kemiskinan di wilayahnya. Terlebih dengan jumlah penduduk terpadat senusantara, hampir 50 juta jiwa.

“Sejauh ini program pembangunan di Jabar sudah berjalan efektif,” ucap Iendra.

Beberapa program yang berhasil mendukung pengurangan angka kemiskinan di Jabar, di antaranya OPOP (One Pesantren One Product), OVOP (One Village One Company), Petani Milenial hingga penyaluran Kredit Mesra (Masyarakat Ekonomi Sejahtera).

“Visi Jabar Juara Lahir Batin selain berupaya mencapai ekonomi yang lebih baik, juga bagaimana membentuk manusia Pancasila yang bertakwa, serta mengembangkan inovasi birokrasi. Ini jadi tulang punggung pembangunan Jabar masa Ridwan Kamil,” papar Iendra.

