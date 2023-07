Akhirnya, Ridwan Kamil Resmikan Apartemen Transit Bagi MBR

Bisnis.com, BANDUNG--Gubernur Ridwan Kamil meresmikan apartemen transit bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di Desa Cilandak, Kecamatan Cibatu, Kabupaten Purwakarta.

Apartemen transit diutamakan untuk masyarakat yang berprofesi sebagai buruh dan pekerja sektor informal seperti pedagang kecil, dan profesi dengan penghasilan rendah lainnya.

Kehadiran apartemen transit merupakan komitmen Pemdaprov Jabar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat berpenghasilan rendah.

"Untuk sejahtera caranya dua, naik upah atau turun pengeluaran. Tidak selalu harus naik upah karena ada hal-hal makro ekonomi yang harus kita perhatikan," ujar Ridwan Kamil dikutip Rabu (19/7/2023).

Selain Apartemen Transit, Pemdaprov Jabar terus berupaya melalui berbagai program agar masyarakat berpenghasilan rendah terjamin kesejahteraannya.

Salah satu program yang akan dihadirkan adalah hunian yang jaraknya dekat dengan kawasan industri (pabrik) dengan konsep 'Three in One.'

"Di masa depan kita sedang mengembangkan rusun yang nempel ke pabrik.Tanahnya disediakan oleh pelaku industri, pembangunannya dari REI (Real Estate Indonesia), kemudian jualannya kepemilikan bisa langsung ke buruh-buruh yang (kerja) di situ," jelas Ridwan Kamil.

Apabila konsep itu berjalan, Gubernur yakin pekerja berpenghasilan rendah akan meningkat kesejahterannya.

"Sehingga ini sebuah penghematan pengeluaran bulanan. Ujung-ujungnya kesejahteraan warga bisa meningkat khususnya buruh, yang selama ini di Indonesia hampir 30 persen pengeluaran (masyarakat) habis oleh transportasi, beli motor, nyicil motor, beli bensin, dan lain sebagainya," ungkap Ridwan Kamil.

"Nah, konsep 'Three in One', tinggal di sana, kerja di sana, berekreasi di satu tempat itu menjadi unggulan," cetus Ridwan Kamil.