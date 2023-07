KKJ dan PKJB 2023 Digelar 7-9 Juli, Bakal Ada Pemeran UMKM hingga Banyak Perlombaan

Bisnis.com, BANDUNG -- Bank Indonesia bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat bakal kembali menggelar Karya Kreatif Jawa Barat (KKJ) dan Pekan Kerajinan Jawa Barat (PKJB) pada 7-9 Juli 2023.

Dengan tajuk Ekonomi Hijau dan Keuangan Inklusif untuk Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Jawa Barat yang berkelanjutan, kegiatan KKJ dan PKJB bakal digelar di Gedung Sate, Kota Bandung.

Nantinya, dalam kegiatan rutin tahunan tersebut bakal dihelat banyak kegiatan, mulai dari Showcasing UMKM, fashion show, workshop, business matching, implementasi QRIS, sosialisasi dan edukasi, helaran industri kreatif, performance dari banyak penampilan artis hingga podcast.

Selain itu, bakal ada banyak kompetisi juga yang bisa diikuti oleh peserta, mulai dari lomba video, zero waste hingga one the spot photo competition.

Melalui gelaran ini, Bank Indonesia Kantor Perwakilan Jawa Barat menargetkan mampu mendorong perluasan akses pasar UMKM dalam bentuk pameran produk-produk unggulan UMKM Jawa Barat.

Selain itu, kegiatan ini ditujukan untuk meningkatkan akses dan jasa keuangan dari perbankan bagi UMKM di Jawa Barat melalui Business Matching.

Selanjutnya, dengan KKJ dan PKJB 2023 ini diharapkan mampu mendorong penerapan ekonomi dan keuangan digital pada UMKM di Jawa Barat. Antara lain, melalui implementasi transaksi pembayaran non tunai baik EDC maupun QRIS dan digitalisasi pemasaran produk.

Dalam kegiatan ini, Bank Indonesia berkolaborasi dengan pelbagai pihak, seperti dengan OJK, perbankan, dinas terkait, pelaku usaha, asosiasi dan stakeholders terkait lainnya sebagai upaya sinergi kebijakan untuk meningkatkan daya saing UMKM di Jawa Barat.

