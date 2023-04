Masjid Syeikh Azlin Palestina Karya Ridwan Kamil Sudah Digunakan untuk Tarawih

Bisnis.com, BANDUNG - Masjid di Gaza Palestina karya arsitektur Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Masjid Syeikh Azlin kini sudah digunakan untuk salat tarawih pada Ramadan 1444 H/2023.

Hal itu diungkapkan Ridwan Kamil lewat Instagram pribadinya, Sabtu (1/3/2023). Dari video yang ia unggah, masjid tersebut telah rampung dan mulai digunakan masyarakat.

"Masjid Gaza Palestina sudah dipakai tarawih lagi. Alhamdulillah Masjid Syekh Azlin, yang hancur di tahun 2014 oleh serangan bom Israel ini sekarang sudah kembali berdiri tegak," tulis Kang Emil, sapaan akrabnya.

"Dan ini adalah Ramadan pertama masyarakat di kecamatan itu untuk bisa beribadah dengan afdal, setelah 8 tahun shalat selalu menggunakan tenda darurat," tuturnya.

Untuk diketahui, masjid tersebut merupakan wakaf dari masyarakat Indonesia yang dikelola oleh lembaga kemanusiaan Aman Palestina.

"Semua berkat donasi dari para donatur institusi, pribadi dan netizen Indonesia yang digalang melalui @amanpalestin. id," ujarnya.

Kang Emil terlibat dalam mendesain masjid tersebut. Ia bercerita, saat itu ia memberikan dua pilihan desain bagi masyarakat di sana. Yakni, desain berkubah dan modern.

"Ternyata masyarakat Gaza Palestina justru memilih desain yang modern sebagai simbol kemajuan dan keberanian," katanya.

Kang Emil menjelaskan, desain masjid tiga lantai ini dari luar memliki tiga bidang memiliki makna tiga bulan sabit jika dilihat dari atas yang artinya Hablumminallah, Hablumminannas, dan Hablumminal alam.

"Semoga dukungan kita kepada Palestina selalu menyala dengan berbagai bentuknya baik diplomasi politik, kemanusiaan maupun dakwah keumatan. We always love and support you dear Palestine," jelasnya.

