Ridwan Kamil Raih Penghargaan Most Popular Leader in Social Media

Bisnis.com, SURABAYA – Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil meraih penghargaan PR Indonesia Most Popular Leader in Social Media pada event Jambore PR Indonesia (JAMPIRO) #8 di Surabaya bertepatan dengan Hari Pahlawan.

Penghargaan ini diberikan oleh PR Indonesia kepada para “pahlawan” di bidang public relations (PR) se-tanah air.

Usai menerima penghargaan mewakili Gubernur Jabar, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Jabar Ika Mardiah mengungkapkan sebagai seorang leader, aktivitas Kang Emil -- sapaan akrab Ridwan Kamil -- di media sosial bukan sekedar posting konten biasa tetapi juga ada pesan yang disampaikan agar warganet bertambah pengetahuannya, memahami etika pergaulan di medsos itu seperti apa.

"Pak Gubernur bukan sekedar posting program pemerintahan, tapi juga beliau banyak posting konten edukasi yang relevan dengan kejadian kekinian," katanya, dikutip Jumat (11/11/2022).

"Tampaknya hal-hal seperti itu yang dibutuhkan oleh warganet dan masyarakat: konten-konten edukasi, perubahan kultur masyarakat di era digital dan teknologi informasi, mendorong publik agar bisa berinovasi. Di sisi lain, caption beliau juga sangat menarik dan ditunggu-tunggu, oleh warganet dan follower-nya," jelas Ika.

Founder dan CEO PR Indonesia Asmono Wikan menilai saat ini praktisi PR sudah mampu mengartikulasikan posisi mereka dalam berbagai program komunikasi di korporasi/institusi/lembaga masing-masing.

Hal ini penting. Sebab, menurut pria yang merupakan anggota Dewan Pers ini, tanpa memahami posisi dan fungsi, PR tidak dapat menghadapi tantangan ke depan. Dengan mengetahui posisinya, Asmono yakin mereka mampu memerankan fungsi strategis sebagai PR di manajemen.

Apalagi, ia melanjutkan, apabila menyoroti dinamika yang akan dihadapi tahun depan, semua sepakat tahun depan bukan tahun yang mudah.

Dalam konteks komunikasi, para praktisi PR berperan dalam membangun optimisme melalui komunikasi yang sejuk, tapi terarah dan adaptif terhadap perubahan.

PR Indonesia memberikan apresiasi khusus bagi para pemimpin, yakni The Most Popular Leader in Social Media 2022 dan The Most Popular Corporate Secretary in Social Media. Pada kategori ini, panitia bekerja sama dengan Indonesia Indicator untuk melakukan monitoring di media sosial.

Ratusan nama pemimpin dimasukkan ke dalam mesin big data untuk kemudian diolah oleh Indonesia Indicator. Pemenang ditentukan berdasarkan sosok yang paling banyak dibicarakan oleh warganet dengan sentimen positif.

Dua kepala daerah dari Jawa Barat juga mendapatkan penghargaan serupa pada ketegori wali kota, yakni Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto, dan Wali Kota Bandung Yana Mulyana.

