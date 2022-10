Harga Pangan Kabupaten Cirebon Hari Ini, Sebagian Besar Stabil

Bagikan A- A+

Bisnis.com, CIREBON - Harga pangan di Kabupaten Cirebon per Rabu (12/10/2022) sebagian besar stabil sejak hari sebelumnya. Terpantau hanya dua komoditas yang mengalami penurunan harga.

Berdasarkan data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional, salah satu pangan yang mengalami penurunan harga yakni bawang merah dan cabai merah besar.

Pada Selasa (11/10/2022), bawang merah dijual dengan harga Rp31.000 per kilogram. Sementara, per hari ini dijual Rp30.000 per kilogram.

Baca Juga : Mentan: Pasokan Cabai Hingga Kedelai Cukup Hingga Akhir 2022

Sementara cabai merah, pada hari sebelumnya dipatok dengan harga Rp45.000 per kilogram. Namun hari ini, turun menjadi Rp42.500.

Adapun, harga kebutuhan pokok yang terpantau pada level stabil sejak kemarin yaitu, beras kualitas super 1 Rp12.000 per kilogram dan beras kualitas super Rp11.500.

Sementara, daging ayam ras segar sejak hari sebelumnya hingga saat terpantau stabil dijual dengan harga Rp27.500 per kilogramnya.

Untuk komoditas impor, seperti kedelai juga masih stabil di Rp14.400 per kilogram dalam sepekan terakhir. Harga tepung terigu juga tetap di Rp13.000 per kilogram.

Telur ayam ras segar yang bulan lalu mengalami kenaikan harga, kini stabil dan dijual dengan harga Rp26.500 per kilogram.

Kemudian, untuk minyak goreng curah dijual dengan harga Rp13.000 per kilogram. Sementara, minyak goreng kemasan bermerk sebesar Rp18.000.

Gula pasir kualitas premium yang dijual di pasaran Kabupaten Cirebon kini Rp15.000 per kilogramnya. Sementara, gula pasir lokal ada di angka Rp14.000.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini : cirebon bawang merah