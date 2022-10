Anies Capres Nasdem, Ridwan Kamil: Selamat, All The Best Wishes!

Bagikan A- A+

Bisnis.com, BANDUNG — Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengaku berbahagia usai Partai Nasdem resmi mencalonkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai calon presiden.

Ridwan Kamil mengatakan penetapan Anies sebagai calon presiden merupakan berita bahagia. Terlebih, dirinya dan Anies memiliki kedekatan sebagai sahabat.

“Saya ucapkan selamat, setiap berita bahagia hadir ke sahabat kita ikut bahagia, Pak Anies sahabat saya, saya ucapkan selamat, all the best wishes, mudah-mudahan yang terbaik Allah kabulkan,” katanya di Bandung, Senin (3/10/2022).

Baca Juga : Relawan Kasih Bocoran Soal Pilihan Partai Politik Ridwan Kamil

Menurutnya takdir seseorang menjadi presiden sudah digariskan oleh Allah SWT, tugas manusia hanya berikhtiar menjemput hal tersebut. “[Pengumuman] Ini salah satu peristiwa yang dinantikan oleh Pak Anies, jadi saya ucapkan selamat,” ujarnya.

Sebelumnya, Ridwan Kamil juga bicara soal takdir seseorang menjadi pemimpin saat menghadiri acara yang digelar Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) di Djakarta Theatre XXI, Kebon Sirih, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (2/10/2022) malam.

Pihaknya akan mendukung Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai Presiden 2024 bila memang takdirnya demikian.

"Mudah-mudahan, saya doakan menjelang 2024, kita dukung siapapun presidennya, setuju? Kalau takdir di Pak Anies, kita dukung Pak Anies sebagai presiden," kata Ridwan Kamil.

Nasdem sendiri memiliki sejarah penting bagi Ridwan Kamil, dimana saat menjelang Pilgub Jabar 2018 lalu Partai tersebut menjadi yang pertama kali mengumumkan Ridwan Kamil sebagai calon gubernur.

Hasilnya, dalam Pilgub Jabar setelah Nasdem menjadi yang pertama, Ridwan Kamil juga kemudian diusung oleh PKB dan PPP hingga memenangkan kontestasi bersama Uu Ruzhanul Ulum.

Sebelumnya, Partai Nasdem resmi mendeklarasikan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai Capres di Pilpres 2024. Pengumuman disampaikan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh.

"Pilihan capres Nasdem adalah yang terbaik daripada yang terbaik. Inilah akhir Nasdem memberikan seorang sosok Anies Baswedan,”katanya di Nasdem Tower, Gondangdia, Jakarta Pusat, Senin (3/10/2022).

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :