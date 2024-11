JNE Raih Indonesia Most Trusted Companies Award 2024

JNE menerima penghargaan sebagai perusahaan jasa pengiriman terpercaya kategori Postal & Courier Service ajang Indonesia Most Trusted Companies Award 2024.

Bisnis.com, BANDUNG — Menyambut HUT ke-34 yang jatuh pada 26 November 2024, JNE menerima penghargaan sebagai perusahaan jasa pengiriman terpercaya di kategori Postal & Courier Service dalam ajang "Indonesia Most Trusted Companies Award 2024".

Penghargaan ini diperoleh berdasarkan hasil survei yang diselenggarakan oleh The Iconomics bekerja sama dengan Axia Research dan ITDC ITB yang berlangsung di Royal Kuningan Hotel, Jakarta, 21 November 2024.

Penghargaan ini diberikan langsung oleh Arif Hatta selaku Pimpinan Redaksi The Iconomics bersama Alex Mulya selaku Director of Research & Brand Strategy The Iconomics kepada M. Feriadi Soeprapto selaku Presiden Direktur JNE.

Acara ini juga dihadiri oleh para pelaku industri dan stakeholders lainnya menjadi ajang perayaan bagi inovator dan pemimpin bisnis yang telah memberikan kontribusi bagi perekonomian Indonesia.

M. Feriadi Soeprapto, selaku Presiden Direktur JNE mengucapkan terima kasih atas penghargaan istimewa ini.

“Mewakili seluruh karyawan dan manajemen JNE, kami mengucapkan terima kasih kepada The Iconomics Media atas penghargaan memberikan layanan prima kepada masyarakat Indonesia dalam Indonesia Most Trusted Companies Award 2024. Penghargaan ini menjadi kado yang istimewa karena bertepatan dengan momen perayaan ulang tahun JNE yang ke 34 Tahun, dan penghargaan ini juga menjadi motivasi bagi kami untuk terus berinovasi dan memberikan layanan berkualitas, sehingga dapat memenuhi harapan pelanggan dan mitra kerja yang telah mendukung JNE,” ungkapnya.

Ia mengatakan JNE sebagai perusahaan ekspres dan logistik nasional, terus berkomitmen untuk berkontribusi secara nyata selama lebih dari 34 tahun terhadap kemajuan perekonomian Bangsa dan Negara.

“Diwujudkan dalam berbagai langkah bisnis yang dapat menjadi peluang bagi masyarakat. Pengembangan bisnis terus dilakukan dengan meningkatkan berbagai sektor penting agar JNE memiliki kualitas pelayanan terbaik, sehingga dapat selalu bermanfaat bagi seluruh pelanggan, mitra, maupun stakeholder,” tambahnya.

Dalam menjalankan berbagai kegiatan di perusahaan, pihaknya selalu mengusung semangat ”Connecting Happiness” dan prinsip Berbagi, Memberi dan Menyantuni.

Makna dari prinsip tersebut adalah dapat memberikan manfaat bagi kehidupan banyak orang, karyawan mau pun masyarakat.

“Hal ini diwujudkan dengan program kolaborasi yang diselenggarakan untuk masyarakat luas sebagai dukungan nyata di bidang sosial, olahraga, budaya, sampai dengan program acara edukatif untuk pemberdayaan komunitas maupun UMKM,” tandasnya.