Kia Resmi Luncurkan The New Kia Sonet di GIIAS Bandung 2024

Bisnis.com, BANDUNG - PT Kreta Indo Artha (KIA) selaku agen pemegang merek Kia di Indonesia melanjutkan partisipasinya di rangkaian GIIAS 2024 dengan meluncurkan produk istimewa di GIIAS Bandung 2024, yakni The New Kia Sonet.

Para pengunjung dapat melihat langsung SUV subkompak andalan Kia ini bersama dengan lini produk lainnya, yaitu Kia Carnival dan Kia EV9 GT-Line, selama pameran berlangsung di Sudirman Grand Ballroom hingga 29 September mendatang.

“Bandung merupakan salah satu kota dengan pertumbuhan pasar otomotif yang sangat potensial dan kami ingin mendekatkan diri dengan para konsumen di wilayah ini melalui partisipasi kami di ajang GIIAS Bandung 2024. Secara istimewa, kami meluncurkan produk terbaru kami, The New Kia Sonet, di pameran otomotif terbesar di Jawa Barat ini,” ujar Marketing & Development Division Head PT Kreta Indo Artha (KIA) Ario Soerjo.

The New Kia Sonet hadir dalam dua varian, yaitu Ultimate dan Premiere. Keduanya memiliki desain eksterior yang semakin modern dan dinamis, menjadikannya lebih menonjol di kelas SUV subkompak. Bagian depan mobil ini mengusung New Tiger Nose Grille khas Kia dan New LED Headlamp yang disertai dengan DRL Star Map Lamp dan LED Fog Lamp, memberikan tampilan yang agresif dan futuristik.

Kehadiran velg New Diamond Cutting Alloy berukuran 16” juga memperkuat kesan elegan dan sporty. Pada bagian belakang terdapat New Rear Skid Plate Bumper serta New Rear Lamp with Star Map LED Design yang memberikan tampilan yang lebih segar pada The New Kia Sonet. Khusus untuk varian Ultimate dilengkapi dengan New Rear Spoiler dan Rear Fog Lamp.

Beralih ke dalam kabin, interior The New Kia Sonet dirancang untuk menghadirkan kenyamanan melalui ragam fitur modern bagi penggunanya. Pembaruan terlihat pada New Air Vent Design with Black High Gloss, New Center Panel Design, dan fitur Wireless Charging serta USB-C Charging Port.

Produk ini juga dibekali dengan fitur keselamatan yang lengkap untuk memastikan perlindungan maksimal bagi pengemudi dan penumpang. The New Kia Sonet didukung dengan 6 airbags, Parking Distance Warning, ABS, ESC, hingga Hill Hold Control.

Untuk varian Ultimate, Kia membekali SUV subkompak ini dengan Rear Disc Brake dan fitur Advanced Driver Assistance System (ADAS) yang membantu pengemudi untuk menghindari potensi bahaya di jalan.

The New Kia Sonet tersedia dalam pilihan warna yang beragam. Terdapat pilihan single tone color yang terdiri dari Aurora Black Pearl, Glacier White Pearl, Gravity Gray, Intense Red, Pewter Olive, dan Sparkling Silver. Kemudian, ada juga dual tone color meliputi Aurora Black Pearl + Glacier White Pearl dan Aurora Black Pearl + Intense Red.

“Kami mengapresiasi masyarakat Indonesia yang telah menerima kehadiran Kia Sonet dengan baik sejak 2020 sehingga produk ini berhasil menjadi tulang punggung penjualan Kia di Tanah Air. Kami berharap The New Kia Sonet ini pun dapat disambut dengan hangat oleh masyarakat, khususnya warga Bandung dan sekitarnya,” ungkap Head of Sales PT Kreta Indo Artha, Utama Kovara.

Kia juga menghadirkan salah satu kendaraan ramah lingkungan terbaiknya, EV9 GT-Line, di GIIAS Bandung 2024. Mobil listrik berdesain futuristik ini menawarkan kabin dengan kapasitas 6 penumpang dan dilengkapi berbagai fitur kenyamanan seperti Relaxation with Ventilated Seats, Dynamic Body Care, Dual Panoramic Sunroof, serta Meridian Premium Sound System dengan 14-speaker.

Selain itu, Kia juga menampilkan The New Carnival, Big MPV premium andalannya. Kendaraan ini hadir dengan desain eksterior dan interior yang mencerminkan kesan modern dan mewah.

Untuk memberikan pengalaman berkendara langsung dengan ragam produk Kia, pengunjung GIIAS Bandung 2024 dapat mencoba EV9 GT-Line, New Seltos, dan Carens di area test drive yang tersedia.

Kia juga menawarkan beragam promo menarik selama pameran berlangsung, seperti uang muka rendah, bunga 0%, dan hadiah langsung berupa voucher belanja senilai Rp2.000.000 bagi pengunjung yang melakukan transaksi pembelian. Tentunya, semua promo ini berlaku dengan syarat dan ketentuan.

Selain lini produk yang ditampilkan di GIIAS Bandung 2024, Kia juga memiliki ragam produk unggulan lainnya yang telah dipasarkan di Indonesia, yaitu The New Kia Seltos, Kia Carens, EV6 GT, EV6 GT-Line, dan EV9 Earth.