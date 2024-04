Harga Pangan Pascalebaran di Sumedang, Bawang Merah dan Beras Masih Bertahan Tinggi

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, BANDUNG -- Harga sejumlah komoditas sayuran di pasar rakyat Sumedang pascalebaran Idulfitri 1445 H mulai mengalami penurunan.

Petugas pencatat harga pangan pada UPTD Pasar DiskopUKMPP Sumedang Wilayah Kota Arif mengklaim jika harga sejumlah komoditas sayuran di pasar rakyat Sumedang mulai turun.

Menurut Arif, harga komoditas hingga Selasa (16/4/2024) mulai terkendali. Seperti, cabai merah Rp50.000 per kg padahal sebelumnya Rp70.000 per kg, cabai hijau turun dari Rp40.000 jadi Rp35.000 per kg.

"Begitupun dengan cabai rawit turun dari Rp40.000 jadi Rp35.000 per kg," jelas Arif.

Selain itu, harga komitas sayur juga alami penurunan harga seperti tomat yang awalnya Rp28.000 per kg menjadi Rp20.000 per kg.

Sementara itu, komoditas lainnya yang harganya tetap seperti kentang Rp20.000 per kg, wortel Rp14.000 per kg dan kol Rp8.000 per kg.

Namun khusus untuk bawang merah saat ini mengalami kenaikan yang awalnya Rp50.000 menjadi Rp60.000 per kg, begitupun buncis yang awalnya Rp12.000 per kg menjadi Rp15.000 per kg.

Sedangkan untuk beras hingga saat ini harganya belum mengalami penurunan lagi yaitu untuk kelas 1 Rp16.500 per kg, kelas 2 Rp16.000 per kg dan kelas 3 Rp14.000 per kg.

