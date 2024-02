Rekomendasi Tempat Wisata di Kota Cimahi

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, BANDUNG - Cimahi, sebuah kota kecil yang terletak di Jawa Barat ini mungkin tidak sepopuler destinasi wisata di tempat lainnya.

Namun, kota ini menyimpan sejumlah daya tarik yang patut dikunjungi oleh para wisatawan yang ingin merasakan pesona alam yang indah dan kekayaan budaya Jawa Barat.

Berikut adalah beberapa tempat wisata yang patut Anda kunjungi saat berkunjung ke Cimahi.

1. Gedung The Historich

Gedung The Historich adalah salah satu peninggalan bersejarah yang harus Anda kunjungi di Cimahi. Mulai dibangun pada tahun 1895 Dilansir dari situs Cimahi Kota, bangunan ini dulunya digunakan sebagai tempat pertemuan sosial bangsawan Belanda dan tentara yang sedang bertugas di Kota Cimahi saat itu dan kini telah beralih fungsi menjadi tempat berbagai kegiatan masyarakat seperti pernikahan, acara seminar, pameran seni, dan lainnya.

Lokasi: Jl. Gatot Subroto Nomor 19, Kelurahan Baros, Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi, Jawa Barat

Jam Buka: Setiap hari, pukul 08:00 – 20:00 WIB.

Harga Tiket: Gratis

2. Taman Kartini

Taman Kartini adalah tempat yang sempurna untuk bersantai dan menikmati waktu bersama keluarga. Taman ini menawarkan area bermain anak-anak, dan taman yang indah. Selain itu, Anda dapat berjalan-jalan di sekitar dan menikmati suasana taman yang hijau.

Lokasi: Jl. Baros No.6, Baros, Kec. Cimahi Tengah, Cimahi.

Jam Buka: 24 jam

Harga Tiket: Gratis

3. Kampung Adat Cireundeu

Jika Anda ingin merasakan budaya tradisional Jawa Barat, kunjungilah Kampung Adat Cireundeu. Di sini, Anda dapat melihat rumah-rumah adat, seperti rumah panggung, dan mengenal kehidupan sehari-hari masyarakat Sunda. Anda juga dapat mencicipi hidangan khas Kampung Cirendeu yang terkenal dengan nasi singkongnya atau biasa disebut rasi.

Lokasi: Desa Cireundeu, Cimahi Selatan, Cimahi, Jawa Barat.

Jam Buka: 24 Jam

Harga Tiket: Gratis

4. Puncak Salam Cireundeu

Puncak Salam Cireundeu adalah tempat yang sempurna untuk mendapatkan pemandangan spektakuler atas kota Cimahi. Dari sini, Anda dapat melihat pegunungan yang hijau dan kota di bawahnya. Ini adalah tempat yang ideal untuk berjalan-jalan, berfoto, atau sekadar bersantai. Uniknya, jika Anda ingin berkunjung ke PUncak Salam, Anda harus melepas alas kaki untuk mendaki karena hal tersebut sudah menjadi aturan adat yang berlaku di Cireundeu.

Lokasi: Desa Cireundeu, Cimahi Selatan, Cimahi, Jawa Barat.

Jam Buka: Tidak ada jam buka yang resmi.

Harga Tiket: Sukarela

5. Alam Wisata Cimahi

Tempat ini awalnya terkenal dengan wisata kulinernya, kemudian berkembang menjadi destinasi liburan pilihan bagi keluarga. tempat ini kini menghadirkan beragam fasilitas tambahan yang semakin menarik bagi pengunjung. Salah satu penambahan yang populer adalah pengenalan program Outbond yang tersedia untuk semua orang. Adapun harga tiket masuk ke Alam Wisata Cimahi sendiri cukup ramah di kantong.

Lokasi: Jl. Kolonel Masturi, Cimahi Utara, Cimahi, Jawa Barat.

Jam Buka: Setiap hari pukul 08:00 - 17:00 WIB.

Harga Tiket: Paket Outbond mulai dari Rp75.000/orang

6. Lapangan Tembak Gunung Bohong

Lapangan tembak ini sering digunakan untuk masyarakat berolahraga. Tempatnya yang sejuk, luas, dan masih asri dengan pepohonan menjadi salah satu tempat favorit terutama warga Cimahi, dan juga di sekitar tempai ini terdapat banyak tempat jajanan kuliner yang selalu ramai.

Lokasi: Padasuka, Cimahi Tengah, Kota CImahi, Jawa Barat.

Jam Buka: 24 jam

Harga Tiket: Gratis

7. All About Strawberry

All About Strawberry adalah tempat yang cocok untuk Anda yang menyukai buah stroberi. Di sini, Anda dapat memetik stroberi segar langsung dari kebunnya dan menikmati hidangan-hidangan lezat yang berbahan dasar stroberi.

Lokasi: Jl. Cihanjuang No. 24, CIbabat, Cimahi Utara, Cimahi, Jawa Barat.

Jam Buka: hanya buka di hari Jumat, Sabtu, Minggu, pukul 10.00-20.00 WIB.

Harga Tiket: Rp5.000/orang.

8. Teras Ciseupan

Situ Ciseupan adalah danauyang menawarkan pemandangan cantik dan asri. Anda dapat bersepeda di sekitar danau, berperahu, atau sekadar duduk-duduk santai sambil menikmati udara segar.

Lokasi: Jl. Situ Ciseupan, Cimahi Utara, Cimahi, Jawa Barat.

Jam Buka: Setiap hari pukul 08:00 - 20:00 WIB.

Harga Tiket: Rp5.000/orang.

Dengan beragam pilihan tempat wisata yang menarik di Cimahi, Anda pasti akan menemukan sesuatu yang sesuai dengan minat dan keinginan Anda. Jadi, jangan ragu untuk merencanakan perjalanan Anda ke kota ini untuk merasakan pesona alam dan budaya yang khas Jawa Barat. Selamat berlibur!

9. Kampung Buyut Cipageran

Objek wisata Kampung Buyut Cipageran di Cimahi memiliki banyak daya tarik yang beragam, mulai dari keindahan alamnya, pusat kesenian dan budaya yang menarik, hingga menjadi destinasi terbaik untuk kegiatan outbound dan camping di Bandung.

Lokasi: Jl. Kolonel Masturi KM.3, Cipageran, Cimahi Utara, Kota Cimahi, Jawa Barat 40511.

Jam buka: Setiap hari, pukul 10:00-18:00 WIB

Harga tiket: Rp10.000/orang.

10. Alun-Alun Cimahi

Alun-alun Cimahi merupakan tempat beraktivitasnya masyarakat seperti berjualan, bermain anak-anak tau sekedar bersantai-santai. Saat ini Alun-alun Cimahi sudah direnovasi dengan menghadirkan beragam fasilitas menarik yang bisa dinikmati masyarakat.

Lokasi: Jl. Raya Barat No.57, Setiamanah, Cimahi Tengah, Kota Cimahi, Jawa Barat 40524.

Jam buka: 24 Jam

Harga tiket: Gratis

Itu adalah beberapa rekomendasi tempat wisata di Kota Cimahi yang bisa Anda pertimbangkan untuk mengisi waktu luang.

(Dini Putri Rahmayanti)

