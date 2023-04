Lima Pilihan Tempat Buka Puasa di Cirebon, Menu Tradisional hingga Korean Food

Bisnis.com, CIREBON - Banyak ragam tempat makan yang tersedia di Cirebon untuk buka puasa bersama. Kuliner khas dari Kota Wali ini cocok mengisi perut Anda yang kosong setelah berpuasa.

Deretan restoran ini tersebar di wilayah Kabupaten Cirebon dan Kota Cirebon, sehingga bisa menjadi pilihan untuk Anda sesuai lokasi.

Ragam kuliner yang harus dicicipi di antaranya, nasi jamblang, empal gentong, nasi lengko, hingga kuliner nusantara lainnya.

Bagi Anda yang berencana berbuka puasa di Cirebon, lima restoran ini bisa didatangi dan rasakan menu andalannya;

1. Nasi Jamblang Tulen

Rekomendasi restoran kedua yang harus dikunjungi adalah Nasi Jamblang Tulen di Depan Pasar Jamblang, Desa Kasugengan Lor, Kecamatan Depok, Kabupaten Cirebon.

Baca Juga Rekomendasi 8 Kuliner Khas Pantura, Bisa DIbeli Saat Mudik Lebaran

Nasi Jamblang merupakan nasi dengan porsi seukuran kepalan tangan yang dibungkus menggunakan daun jati.

Menu khas yang ada di Nasi Jamblang Tulen ini di antaranya, sayur tahu, paru, semur daging, tempe goreng, ikan asin, perkedel, telur dadar/ceplok, dan semur hati.

Selain menu di atas, ada pula balakutak atau cumi berukuran besar yang dimasak dengan tinta hitam dari hewan laut tersebut.

Untuk setiap menu, dijual mulai harga Rp2000.

Diketahui pula, Nasi Jamblang Tulen merupakan yang pertama di Cirebon sejak era kolonial Belanda. Konon, nasi jamblang disajikan untuk para pekerja di pabrik gula Jamblang serta pekerja paksa.

2. Empal Gentong Haji Apud

Empal Gentong Haji Apud adalah salah satu restoran paling dikenal di Cirebon dan tentunya sudah melegenda.

Kuliner empal gentong merupakan makanan serupa soto yang dimasak menggunakan gentong di atas kayu bakar. Di dalamnya, terdapat potongan daging, kikil, hingga jeroan.

Restoran Haji Apud sendiri berpusat di Jalan Ir H Juanda, Desa Battembat, Kecamatan Tengah Tani, Kabupaten Cirebon.

Sementara, dua cabang lainnya berada di Komplek Sentra Batik Trusmi, Jalan Otto Iskandar Dinata, Kecamatan Plered, Kabupaten Cirebon dan Jalan Tuparev, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon.

Untuk menikmati satu porsi empal gentong, Anda tidak perlu merogoh kocek terlalu dalam lantaran setiap porsinya hanya Rp25.000.

Selain empal gentong, di restoran ini juga menyajikan menu lainnya, mulai dari empal asem, tahu gejrot, sate kambing, dan es kelapa sirop tjampolay.

3. Nasi Lengko Haji Barno

Rekomendasi restoran pilihan yang harus kalian dikunjugi adalah Nasi Lengko Haji Barno di Jalan Pagongan, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon.

Nasi lengko adalah perpaduan nasi dengan campuran saus kacang, tempe, tahu, tauge, kucai, dan timun. Sekilas sederhana, menu tersebut selalu menjadi pilihan masyarakat lokal, terutama waktu sarapan pagi.

Untuk setiap porsinya, nasi lengko dijual dengan harga mulai Rp10.000.

4. Bentani Hotel & Residence Cirebon

Bentani Hotel & Residence Cirebon bisa menjadi rekomendasi buka puasa yang cocok untuk kamu.

Mengusung konsep Saung Raihan, lebih dari 100 menu yang disuguhkan, mulai dari aneka minuman, aneka buah, aneka kue, Indonesian Food, Thailand Food, Korean Food, dan Japanese Food.

Untuk menikmati all you can eat tersebut, kamu cukup membayar Rp165.288 per orang.

Bentani Hotel & Residence Cirebon berlokasi di Jalan Siliwangi, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon.

5. Batiqa Hotel Cirebon

Batiqa Hotel Cirebon mengusung tHikmah Jamuan Ramadhan Penuh Berkah atau Hijrah untuk buka puasa Ramadan 2023.

Batiqa Hotel Cirebon menyajikan neka menu traditional autentik dengan cita rasa nusantara.

Untuk menikmati kelezatan beragam menu di Batiqa Hotel Cirebon, kamu cukup merogoh kocek Rp135.00 per orang untuk tanggal 15-31 Maret 2023.

Sedangkan setelah tanggal tersebut, dikenakan harga Rp149.000 per orang. Batiqa Hotel Cirebon berlokasi di Jalan dr Cipto Mangunkusumo Kota Cirebon.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News