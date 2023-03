Ridwan Kamil Puji Aksi Pedagang Eceran Beli Langsung ke Sentra Beras

Bisnis.com, BANDUNG—Pedagang eceran di pasar tradisional Kota Bandung memutuskan untuk membeli beras di sejumlah desa yang menjadi sentra komoditas pangan tersebut.

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan informasi ini didapat pihaknya setelah berdialog dengan salah satu pedagang beras di Pasar Kiaracondong, Kota Bandung, Selasa (28/3/2023).

“Tadi ada yang menarik, ada pedagang beli beras langsung ke desa, harganya jadi murah,” katanya kepada Bisnis.

Menurutnya langkah ini bisa memotong rantai pasok yang membuat harga beras saat ini mahal. Keuntungan lain, konsumen bisa mendapatkan pilihan yang lebih murah.

“Ini bagus, kalau ada desa yang siap seperti ini tolong diinformasikan,” katanya.

Pihaknya memastikan komoditas pangan di Jawa Barat dari sisi stok aman hingga lebaran mendatang. Menurutnya, lazim ketika di bulan Ramadan dan menjelang lebaran sejumlah bahan pokok mengalami kenaikan.

“Harga ini karena demand, bukan karena pasokan terhambat,” ujarnya.

Selain ke pasar tradisional, pihaknya juga melakukan peninjauan stok ketersediaan dan harga minyak goreng di CV Bagus (Bangun Artha Guna Sedaya) di wilayah Kawaluyaan, Kota Bandung guna memastikan stok aman hingga hari raya nanti.

“Alhamdulillah harga tidak mengalami kenaikan signifikan dan juga stok aman hingga lebaran nanti,” tuturnya.

Ridwan Kamil sendiri mendapati harga beras kategori IR 64/11 mencapai Rp12.300 per kilogram, cabai merah keriting Rp45.000 per kilogram, daging sapi Rp144.000 per kilogram dan minyak goreng curah Rp14.000 per kilogram. “Kesimpulannya 70 persen komoditas naik,” ujarnya.

