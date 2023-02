Penjualan Hyundai Stargazer Tumbuh 10 Kali Lipat pada 2022

Bagikan A- A+

Bisnis.com, SUMEDANG - PT Hyundai Motors Indonesia (HMID) sukses meningkatkan pemasaran Hyundai Stargazer hingga 10 kali lipat pada periode 2022 dibandingkan dengan 2021.

Head of Public Relations PT Hyundai Motors Indonesia (HMID) Uria Simanjuntak mengatakan pada 2022 Hyundai Stargazer terjual secara nasional sebanyak 30.000 unit sedangkan pada 2021 terjual 3.000 Unit saja.

"Iya karena kita melakukan strategi dengan menawarkan banyak keuntungan untuk pelanggan, dan itu terus kami sosialisasikan oleh tim sales yang dilatih berkala," ungkap Uria, di Hyundai Rancaekek, Rabu (1/2/2023).

Baca Juga : Spesifikasi Hyundai Stargazer dan Kisaran Harganya

Menurutnya, saat ini pihaknya optimistis mampu merajai pasar kelas MPV setelah mendapatkan hasil penjualan yang signifikan pada penjualan tahun 2022.

"Sejak pertama kali diluncurkan pada 2022 lalu, Stargazer melesat sebagai bintang baru keluarga yang diminati oleh konsumen di seluruh Indonesia, tidak terkecuali Kota Bandung," jelas dia.

Sementara itu, saat disunggung mengenai target pemasaran Hyundai Stargazer, Head of Before Service Department PT Hyundai Motors Indonesia Putra Samiaji mengatakan, pihaknya pada saat ini akan menitikberatkan fokus pada pelayanan after sales.

“Pelayanan maksimal serta rasa aman dan nyaman selalu kami coba berikan bagi para pelanggan sebagai bentuk komitmen kami," jelasnya.

Hingga saat ini, jaringan dealer Hyundai telah mencapai 126 dealer dari Aceh hingga Papua, sehingga diharapkan bisa meningkatkan kepuasan pelanggan atas kebutuhan layanan after-sales Hyundai yang mencakup ketersediaan suku cadang.

"Hyundai menjamin ketersediaan suku cadang di Indonesia yang didukung oleh fasilitas Hyundai Parts Center seluas 1,2 Ha yang berlokasi di Deltamas, Cikarang, yang mampu menyimpan lebih dari 30.000 items," jelasnya.

Tahun 2023 ini ditargetkan, jumlah dealer Hyundai akan kembali bertambah hingga 140 dealer di seluruh Indonesia. (K34)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini : hyundai penjualan mobil Hyundai Stargazer