Cetak Talenta Data-Tech Baru, Diskominfo Jabar Gelar JDVF 2022

Bagikan A- A+

Bisnis.com, BANDUNG--Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat melalui unit kerja Jabar Digital Service (JDS) menggelar Jabar Data Viz Festival (JDVF) 8-22 Oktober 2022.

Kampanye JDVF digelar untuk meningkatkan literasi data pada masyarakat dan menciptakan talenta data baru (data-tech) di Jabar.

JDVF dimulai dengan workshop visualisasi data yang sudah dilakukan secara daring pada Sabtu (8/10/2022). Tercatat 300 orang lebih ikut dalam workshop sesi pertama. Selain masyarakat umum, workshop juga dihadiri aparatur sipil negara di lingkungan Pemdaprov Jabar. Para peserta siap menjadi talenta data baru.

Baca Juga : 4 Produk Kriya Jabar Jadi Suvenir Resmi KTT G20

Materi workshop yakni 'Introduction and Understanding of Tableau as a Data Visualization Tool' (Pengenalan dan Pemahaman Tableau sebagai Alat Visualisasi Data).

Dalam pelatihan para peserta praktik langsung membuat visualisasi data dengan mentor Tableau Public Ambassador sekaligus Business Intelligence Analyst Jabar Digital Service, Gandes Goldestan.

Sementara sesi kedua workshop sudah digelar Sabtu (15/10/2022). Sedangkan sesi ketiga dan keempat akan diselenggarakan 22 Oktober 2022 dengan pemateri yang tak kalah berkompeten.

Para pemateri sesi selanjutnya seperti Junio Matahelemual sebagai Data Scientist Jabar Digital Service, Herman Cokro sebagai Lead Solution Engineer Tableau di Salesforce, dan Shinta Prima Astuti sebagai Business Intelligence Analyst Jabar Digital Service.

Kepala Diskominfo Jabar Ika Mardiah mengatakan JDVF selaras dengan prinsip Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dalam menerapkan pemerintahan digital.

“Pak Gubernur sering mengatakan, bahwa Jabar selalu punya prinsip 'good decision coming from good data'. Penyelenggaraan JDVF sejalan dengan visi pembuatan kebijakan di Jabar yang berbasis data driven atau berdasarkan data,” ujar Ika Mardiah, Rabu (19/10/2022).

Ika menambahkan, Jabar terus mengebut transformasi tata kelola data berbasis digital. Tak hanya lewat sistem Ekosistem Data Jabar yang telah dibangun, tapi juga lewat pengembangan data talent.

”JDVF jadi salah satu cara membumikan data untuk publik. Harapannya, masyarakat dapat terlibat aktif bersama pemerintah dalam proses problem solving masalah publik dengan berbasis data,” katanya.

Melalui workshop, kata Ika, rekan-rekan ASN bisa meningkatkan literasi data dan keahliannya agar bisa kompetitif dengan talenta data di industri teknologi secara global.

Menurut Ketua Pelaksana JDVF 2022 Rizki Rusdiwijaya, lebih dari 300 peserta sudah berpartisipasi pada workshop pertama. Hingga kini total sebanyak 958 orang telah mendaftar workshop untuk semua sesi. Sebanyak 233 orang juga mendaftar untuk kompetisi.

"Jumlahnya kami pastikan akan terus bertambah. Siaran ulang workshop hari pertama telah ditonton lebih dari 1.900 kali pada kanal Youtube Jabar Digital Service," kata Rizki.

Menurutnya, ini membuktikan warga Jabar mulai antusias dengan kehadiran data dan ingin terlibat dalam proses penyajian data yang berkualitas untuk pembangunan Jabar.

Selain workshop, JDVF 2022 juga menghadirkan JDVF Competition, sebuah kompetisi visualisasi data yang dapat diikuti oleh masyarakat umum dengan total hadiah puluhan juta rupiah.

Data yang digunakan dalam kompetisi ini berasal dari dataset Open Data Jabar dengan topik sosial, ekonomi, pendidikan, infrastruktur, kemiskinan, kependudukan, kesehatan, lingkungan, pariwisata, budaya, dan pemerintah.

Selanjutnya, ada JDVF Talks dan seminar, sebuah ruang diskusi dan seminar untuk menyampaikan ide, pandangan, dan pengalaman dalam Big Data, Artificial Intelligence (AI), dan Data Science, termasuk aplikasinya.

Menurut Rizki, JDVF Talks dan seminar akan diselenggarakan 12–13 November 2022 diisi oleh pembicara dari talenta data dan digital profesional.

Dengan mengusung tema 'Think Globally, Act Locally', JDVF 2022 diharapkan dapat menjadi semangat baru dalam literasi data untuk proses pengambilan kebijakan secara global dengan aksi melokal, lewat berbagai penyajian storytelling dan visualisasi data yang menarik.

Sesuai dengan visi Jabar Juara melalui inovasi dan kolaborasi, JDVF 2022 diselenggarakan secara pentaheliks melibatkan pemerintah, swasta, media, komunitas, dan lain-lain.

Informasi lebih lengkap terkait ragam acara pada JDVF 2022 ini dapat dilihat pada laman https://opendata.jabarprov.go.id/jdvf/index/.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini : pemprov jabar