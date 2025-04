Libur Panjang, Ini 10 Rekomendasi Hotel Ramah Keluarga di Cirebon dan Kuningan

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, CIREBON - Libur panjang menjadi momen yang dinanti untuk menyegarkan pikiran dan mempererat ikatan keluarga. Dua wilayah di Jawa Barat, yakni Cirebon dan Kuningan, menjadi pilihan favorit bagi wisatawan lokal maupun dari luar daerah.

Keindahan alam, kekayaan budaya, serta kuliner khas menjadi daya tarik utama. Namun, liburan tak lengkap tanpa penginapan yang nyaman dan menyenangkan, terutama bagi keluarga.

Berikut ini 10 hotel rekomendasi dengan fasilitas unggulan yang layak dijadikan tempat beristirahat selama libur panjang;

Cirebon

1. Aston Cirebon Hotel & Convention Center

Terletak di Jalan Brigjen Dharsono, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Aston Cirebon menjadi oase modern dengan konsep resor di tengah kota. Hotel bintang empat ini dirancang tidak hanya untuk mengakomodasi pelancong bisnis, tapi juga keluarga.

Fasilitasnya meliputi mini zoo, arena bermain anak, hingga delman keliling yang disukai si kecil. Aston juga memiliki kolam renang tematik yang terbagi antara dewasa dan anak, serta kebun kecil yang bisa dijelajahi bersama keluarga.

Suasana asri berpadu dengan pelayanan ramah membuatnya menjadi primadona liburan keluarga di Cirebon.

2. The Luxton Cirebon Hotel & Convention

Hotel ini berdiri megah di pusat keramaian kota, tepatnya di Jalan RA Kartini, Kota Cirebon, Jawa Barat.

The Luxton menggabungkan nuansa elegan dengan kenyamanan keluarga. Kolam renangnya dilengkapi water feature untuk anak-anak, sementara orang tua dapat bersantai di whirlpool.

Di dalam kamar, tersedia LED TV berukuran besar dan kamar mandi dengan bathtub modern. Keunggulan lainnya adalah kedekatan hotel ini dengan pusat perbelanjaan dan kuliner khas seperti empal gentong dan tahu gejrot.

3. Swiss-Belhotel Cirebon

Berada dalam kompleks Cirebon Superblock, Kota Cirebon, Swiss-Belhotel memudahkan tamu untuk berbelanja, makan, atau sekadar jalan-jalan. Hotel ini menampilkan desain kontemporer yang cocok untuk keluarga muda.

Kolam renang dengan pemandangan rooftop, restoran all you can eat, serta ruang keluarga yang lega menjadikan Swiss-Bel pilihan tepat. Pelayanan staf yang tanggap dan sarapan dengan menu internasional jadi nilai tambah tersendiri.

4. Grage Hotel Cirebon

Dengan lokasi yang strategis dekat Stasiun Cirebon dan pusat kota, Grage Hotel memadukan kenyamanan klasik dan modern.

Tersedia dua kolam renang, gym, dan ruang spa. Yang menarik, hotel ini menyediakan sepeda sewa untuk berkeliling kota tua Cirebon yang bersejarah.

Di bagian lobby, terdapat lounge dengan live music akustik yang memberikan nuansa relaksasi selepas seharian berjalan-jalan.

5. Hotel Santika Cirebon

Hotel yang berada di Jalan Wahidin, Kota Cirebon ini menonjolkan suasana hijau dan asri di tengah kota. Taman kecil dan area bermain menjadi favorit anak-anak. Kolam renangnya cukup luas dan bersih, dengan sistem pengamanan yang ketat.

Restorannya menawarkan masakan khas lokal seperti nasi jamblang dan docang, yang disajikan dalam gaya prasmanan. Di akhir pekan, Santika menyuguhkan hiburan musik tradisional sebagai bagian dari pengalaman budaya Cirebon.

KUNINGAN

1. Grage Sangkan Hurip Resort & Spa

Berlokasi di kawasan Sangkanurip, hotel ini menawarkan pemandangan langsung ke Gunung Ciremai. Keunggulan utamanya adalah kolam air panas alami yang mengandung belerang, baik untuk relaksasi maupun terapi kesehatan.

Tersedia juga villa keluarga dengan fasilitas dapur mini dan taman pribadi. Spa-nya terkenal dengan layanan refleksi khas Sunda dan ramuan herbal tradisional. Udara sejuk dan suasana pegunungan menjadikan tempat ini cocok untuk pelarian dari hiruk pikuk kota.

2. Hotel Horison Tirta Sanita Kuningan

Hotel ini menjadi langganan keluarga yang ingin suasana damai dan akses ke wisata air panas. Horison Tirta Sanita memiliki taman bermain yang luas, kolam air hangat, serta fasilitas outbound. Kamar-kamarnya didesain ramah anak dengan lantai kayu dan perabot minimalis.

Restoran hotel ini mengusung menu khas Kuningan seperti pepes peda dan nasi tutug oncom, yang disajikan dengan gaya modern namun tetap menjaga rasa otentik.

3. Grand Cordela AS Putra Kuningan

Grand Cordela terletak strategis di jalur utama Kuningan, dekat pusat perbelanjaan dan rumah makan lokal. Hotel ini menawarkan konsep minimalis dengan sentuhan urban. Fasilitasnya meliputi kolam renang, ruang pertemuan, dan kafe terbuka.

Hotel ini juga menyediakan paket keluarga dengan extra bed dan permainan anak. Akses mudah ke objek wisata seperti Situ Cicerem dan Curug Putri menjadi daya tarik tersendiri.

4. Sangkan Park Hotel & Resort

Sebagai bagian dari kompleks wisata Sangkan Park, hotel ini cocok untuk keluarga yang ingin menginap sekaligus berwisata tanpa harus bepergian jauh.

Ada waterpark mini, kolam terapi, serta taman tematik. Kamar-kamarnya didesain tematik seperti “kabin gunung” atau “rumah pedesaan Jawa.” Suasana nyaman dan tenang menjadikannya favorit keluarga besar.

5. Hotel Santika Premiere Linggarjati

Hotel ini mengusung konsep resor dengan latar belakang sejarah perjuangan bangsa. Terletak tak jauh dari Gedung Perundingan Linggarjati, hotel ini menawarkan paket wisata sejarah sekaligus liburan.

Kolam renang outdoor, jalur jogging, dan taman bacaan menjadi fasilitas unggulan. Bagi keluarga yang ingin edukasi ringan sambil liburan, Santika Linggarjati adalah pilihan yang bijak.

Dari pilihan di atas, wisatawan bisa menyesuaikan bujet, kebutuhan, dan pengalaman yang diinginkan. Apakah mencari ketenangan di kaki gunung, atau kemewahan modern di pusat kota, Cirebon dan Kuningan menyuguhkan beragam opsi penginapan yang tak hanya nyaman, tapi juga memberikan kesan mendalam.

Maka, menjelang libur panjang, tak ada salahnya menjelajahi dua daerah ini bersama orang tercinta. Liburan bukan sekadar perjalanan, tapi juga tentang tempat kita berlabuh sejenak dari rutinitas harian.