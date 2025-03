Daftar Lokasi Penukaran Uang Baru Lebaran di Kota Cirebon

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, CIREBON - Bank Indonesia (BI) Perwakilan Cirebon resmi membuka layanan penukaran uang rupiah dalam rangka menyambut Ramadan dan Idulfitri 2025. Program bertajuk Semarak Rupiah Ramadan dan Berkah Idulfitri (SERAMBI) 2025 ini akan dimulai pada 27 Maret 2025.

Kepala Perwakilan BI Cirebon Jajang Hermawan menyatakan program ini bertujuan untuk memastikan ketersediaan uang layak edar bagi masyarakat selama Ramadan dan Idulfitri.

"Kami ingin memastikan masyarakat mendapatkan uang dengan kualitas baik serta mengurangi peredaran uang lusuh," kata Jajang, Kamis (6/3/2025).

Berdasarkan informasi yang berhasil dihimpun, Kota Cirebon menjadi salah satu di wilayah Ciayumajakuning dengan lokasi penukaran paling. Berikut sejumlah lokasi di antaranya;

1. Bank Mandiri KC Yos Sudarso, Jalan Yos Sudarso No 1, Kota Cirebon

2. Bank Mandiri KC Jalan Kantor, Jalan Kantor No 10, Kota Cirebon

3. Bank Mandiri KC Siliwangi, Jalan Siliwangi No 45, Kota Cirebon

4. Bank BSI KC Cipto Mangunkusumo, Jalan Cipto Mangunkusumo No 12, Kota Cirebon

5. Bank BTN Syariah KC Cirebon, Jalan Pasuketan No 8, Kota Cirebon

6. Bank Permata KC Cirebon, Jalan Siliwangi No 25, Kota Cirebon

7. Bank Danamon KC Cirebon, Jalan Pasuketan No 10, Kota Cirebon

8. Bank Artha Graha Cabang Kartini Cirebon, Jalan Kartini No 15, Kota Cirebon

9. Bank Mega Kantor Cabang Cirebon, Jalan Siliwangi No 30, Kota Cirebon

10. Bank Bukopin KC Utama Cirebon, Jalan Yos Sudarso No 20, Kota Cirebon

11. Bank Woori Saudara KC Cirebon, Jalan Pasuketan No 12, Kota Cirebon

12. Bank OCBC NISP KC Cirebon, Jalan Siliwangi No 35, Kota Cirebon

13. Bank Commonwealth KC Cirebon, Jalan Yos Sudarso No 25, Kota Cirebon

14. Bank UOB Indonesia Yos Sudarso, Jalan Yos Sudarso No 30, Kota Cirebon

15. Bank Jtrust Indonesia TBK KC Cirebon, Jalan Pasuketan No 14, Kota Cirebon