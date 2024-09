Harga Pangan Hari Ini 3 September: Cabai Rawit dan Daging Ayam Ras Turun

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, BANDUNG -- Harga pangan di pasar tradisional di Kabupaten Sumedang terpantau mengalami penurunan. Yang paling tinggi terjadi pada komoditas cabai rawit dan daging ayam ras.

Petugas pencatat harga pada UPTD Pasar Sumedang wilayah kota Arif mengatakan cabai rawit merah mengalami penurunan hingga Rp5.000 per kilogram jika dibandingkan sebelumnya.

"Awalnya cabai rawit merah dijual Rp45.000 per kg dan kini menjadi Rp40.000 per kg," sebut Arif.

Sementara itu, harga daging ayam ras juga mengalami penurunan Rp1.000 per kilogram dari semula Rp37.000 menjadi 36.000 per kilogramnya.

Lalu pada komoditas pangan lainnya, terpantau harganya tetap. Seperti, cabai merah TW misalnya masih tetap Rp40.000 per kg, cabai merah tanjung Rp40.000 per kg, cabai hijau Rp30.000 per kg, cabai kriting Rp35.000 per kg, dan cabai rawit hijau Rp40.000 per kg.

Komoditas lainnya yakni tomat Rp8.000 per kg, kentang Rp24.000, wortel Rp12.000 per kg, kol Rp7000 per kg, kacang panjang Rp10.000 per kg, buncis Rp15.000 per kg dan kacang merah Rp30.000 per kg.

"Untuk beras juga harga stabil tak mengalami kenaikan maupun penurunan yaitu beras kelas 1 Rp15.000 per kg, kelas 2 Rp14.000 per kg dan kelas 3 Rp12.500 per kg," tutupnya.