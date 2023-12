Konser Afgan Evolution Live in Bandung 2023 Sukses Menggetarkan Kota Bandung

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, Bandung - Konser AFGAN EVOLUTION LIVE IN BANDUNG 2023, yang berlangsung pada Sabtu, 23 Desember 2023, di Harris Hotel & Conventions Festival Citylink Bandung, telah menciptakan selebrasi konser evolusi musik AFGAN yang tak terlupakan. Acara ini diselenggarakan oleh After Seven Promotion bersama Rayyan Production, yang berhasil menghadirkan pengalaman konser yang luar biasa.

Dalam konser ini, AFGAN berhasil memukau dan membawa penonton dalam perjalanan melalui 15 tahun kiprahnya di dunia musik dengan menyayikan 25 lagu jagoannya. Dari hits awal seperti "M.I.A" hingga kolaborasi terbaru seperti "Lagu Cinta" feat. Isyana Sarasvati & Rendy Pandugo, setiap lagu menjadi puncak penampilan yang mendalam.

Berikut adalah daftar lengkap lagu (Setlist) yang dibawakan AFGAN dalam konser ini:

1. M.I.A

2. Say I’m Sorry

3. Rollercoaster

4. Pesan Cinta

5. Knock Me out

6. Mengertilah Kasih

7. Jodoh Pasti Bertemu

8. Wajahmu Mengalihkan Duniaku

9. Kunci Hati/Untukmu Aku Bertahan

10. Touch Me

11. Sadis

12. KYKT/ADA/Percayalah

13.Tanpa Bahasa

14. If I don’t have your Love

15. Lagu Cinta feat. Isyana Sarasvati & Rendy Pandugo

16. Feel So Right / Heaven feat. Isyana Sarasvati & Rendy Pandugo

17. Pendam

18. Bukan Cinta Biasa

19. Lestari Merdu

20. Dia Dia Dia

21. Medley Chrisye: Juwita, Seperti Yang Kuminta, Pelangi

22. Lenggang Puspita

23. Panah Asmara

24. Kau Dengannya Ku Dengan Dia

25. Bawalah Cintaku



Konser yang tekah mengguncang Kota Bandung ini menjadi momen bersejarah bagi para penggemar setia ‘AFGANISME’, yang memadati venue untuk merayakan keberhasilan dan dedikasi seorang AFGAN dalam berkarya di dunia musik. Sejak awal karirnya, AFGAN telah menjadi salah satu ikon musik Indonesia yang paling dinanti, dan konser ini membuktikan ketenarannya yang terus berlanjut untuk menemani penggemar setianya.

Para penonton ‘AFGANISME BANDUNG’ tidak hanya disuguhkan oleh musikalitas yang luar biasa, tetapi juga penampilan panggung yang memukau dari AFGAN. Harris Hotel & Conventions Festival Citylink Bandung menjadi saksi sejarah bagi momen kemeriahan konser EVOLUTION ini.



Konser AFGAN EVOLUTION LIVE IN BANDUNG 2023 menegaskan kembali posisi AFGAN sebagai salah satu bintang paling bersinar di dunia musik Indonesia, acara ini bukan hanya tentang musik, tetapi juga tentang pengalaman luar biasa yang diciptakan oleh kolaborasi After Seven Promotion dan Rayyan Production.



Para penonton tidak hanya mendapatkan hiburan dari penampilan AFGAN yang memukau, tetapi juga merasakan atmosfer yang energik dan penuh kebahagiaan. Konser ini membuktikan bahwa AFGAN tetap menjadi ikon musik yang tak tergantikan di Indonesia.

