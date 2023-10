The Papandayan Jazz Fest 2023 Digelar 28 dan 29 Oktober 2023

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, BANDUNG - Festival musik jazz The Papandayan Jazz Fest (TPJF) kembali digelar secara offline pada 28 dan 29 Oktober 2023 di Hotel The Papandayan Bandung.

Komitmen dan konsistensi TP Jazz Management diwujudkan melalui perwujudan program penampilan musik mingguan TP Jazz Weekend, program konser musik tri-wulan Road to TPJF, program tahunan TP Jazz International Online Competition serta pemanfaatan panggung musik berkualitas tinggi yaitu TP Stage hingga program pesta musik jazz tahunan The Papandayan Jazz Fest.

Marcomm Manager The Papandayan Tyagita R Hermawan menyebutkan event TPJF ke-8 ini hadir dengan konsep lebih menarik dati tahun sebelumnya.

"Tahun ini akan ada 200 musisi tanah air, diantaranya ada 50 artis dalam negeri yang akan tampil di TPJF 2023," kata Tyagita saat konferensi pers TPJF 2023, belum lama ini.

Berbeda dengan tahun lalu yang menggunakan empat statge untuk penampilan dari seluruh line up, tahun ini TPJF menggunakan enam stage dengan menghadirkan 50 pertunjukan disetiap stage.

Pada keenam stage tersebut akan tampil musisi Barry Likumahuwa & The Rhythm Service, Karimata, Ardhito Pramono, Kahitna feat Arsy Widianto, Dwiki Dharmawan, KSP x Wachdach (special project), Gerald Situmorang, Sarah n’ Soul, art Of Tree, Teza Sumendra, Oele Patiselano, dan banyak lagi.

Selain itu, dalam rangkaian TPJF juga menggelar workshop dan kelas musik yang bekerja sama dengan beberapa sekolah dan universitas jurusan seni musik dengan memfasiltasi murid-murid dan para mahasiswa untuk dapat mengikuti materi musik klinik secara gratis.

Musik Klinik diisi oleh pemateri Sri Hanuraga dan Barry Likumahua dengan tema “Basic Jazz Vocabulary” dan “Rhythm & Groove”. Hal ini dilakukan untuk mendorong industri musik di tanah air khususnya di Kota Bandung.

Tiket TPJF terbagi menjadi tiga kategori yakni Four Stage (TP Stage, Mirten Lounge, Cimanuk & HBGG), Five Stage (TP Stage, Mirten Lounge, Cimanuk, HBGG, & Suagi), dan Two Days Show (Two days performance fo four or five stages). Tiket dibandrol mulai dari Rp110.000 dengan mengunjungi website www.tpjazzfest.com atau Instagram @tpjazzfest.

