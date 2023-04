Ini Strategi Jabar Dorong Pengelolaan Aset Lebih Tertib

Bisnis.com, BANDUNG--Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat meluncurkan Asset Award Jawa Barat 2023. Program Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Jabar ini menjadi stimulus pengelolaan aset daerah yang berkemajuan.

Sekretaris Daerah Provinsi Jabar Setiawan Wangsaatmaja mengapresiasi ajang ini guna mendorong optimalisasi aset yang dapat menyejahterakan bangsa.

"Optimalisasi aset dapat menyejahterakan bangsa, maka perlu dioptimalkan seperti apa aset-aset kita," kata Setiawan, Kamis (13/4/2023).

Kepala BPKAD Jabar Nanin Hayani menambahkan, lewat kegiatan awarding ini diharapkan pengelolaan barang milik daerah di lingkup Pemda Provinsi Jabar dari tahun ke tahun meningkat lebih baik.

"Launching Asset Award Jabar 2023 bertujuan untuk mendapatkan data dan gambaran indeks pengelolaan aset pemerintah kabupaten/kota, perangkat daerah, SMAN/SMKN/SLBN di lingkup Jabar," ucap Nanin.

Kegiatan juga bertujuan memberikan motivasi pemerintah kabupaten/kota, perangkat daerah, SMAN/ SMKN/SLBN untuk penggunaan aset sesuai dengan tugas fungsi yang bersangkutan.

Nanin mengemukakan pula bahwa pencapaian predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang selama ini diraih Jabar, ujung tombaknya adalah para pengelola ataupun pengguna barang.

Adapun kriteria penilaian pada awarding tersebut, yakni Indeks Pengelolaan Aset Pemerintah Kabupaten/Kota, Perangkat Daerah, SMAN/SMKN/SLBN di lingkup Pemda Jabar.

Indeks ini mencangkup pengelolaan barang milik daerah yang akuntabel dan produktif, kepatuhan pengelolaan BUMD terhadap peraturan perundang-undangan, pengawasan dan pengendalian Barang Milik Daerah (BMD) yang efektif, dan administrasi BMD yang andal.

Kriteria lainnya, yakni analisis highest and best use asset, menyangkut akademisi dan/atau masyarakat berkompeten meliputi aspek legal, kelayakan fisik, pemasaran, finansial hingga aspek produktivitas maksimum.

Asset Award Jabar 2023 dilaksanakan dari April-Agustus, dimulai dari tahap pendaftaran, penjurian hingga penetapan pemenang. Pengumuman pemenang akan dilakukan pada malam puncak, yang direncanakan digelar pada 2 Agustus 2023.