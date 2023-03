Luncurkan All New Astra Daihatsu Ayla di Bandung, Daihatsu Patok Penjualan 2.000 Unit

Bagikan A- A+

Bisnis.com, BANDUNG - Pabrikan otomotif asal Jepang, Daihatsu, membidik penjualan kendaraan low cost green car (LCGC) hingga 2.000 unit di wilayah Bandung seiring kehadiran All New Astra Daihatsu Ayla.

Marketing and Customer Relations Division Head PT Astra International Daihatsu Sales Operation, Hendrayadi Lastiyoso, mengatakan pihaknya optimistis pangsa pasar Daihatsu di kelas LCGC hatchback turuk terdongkrak pada tahun ini.

"Biasanya [sasaran pasar] keluarga muda dengan anak satu sehingga belum membutuhkan space [ruang] yang terlalu besar. Ini merupakan segmen yang akan kita tuju," kata Hendrayadi saat ditemui di Kota Bandung, Jumat (17/3/2023).

Dengan menyasar market milenial dan First Car Buyer, ia optimis mampu meningkatkan market share pada triwulan II 2023 pasca capaian market share sebesar 31 persen pada triwulan I 2023 meski dengan model Ayla yang lama.

Oleh karena itu, Hendrayadi memastikan, pihaknya kini membidik kota-kota besar di Indonesia dengan beragam program untuk meningkatkan penjualan All New Astra Daihatsu Ayla.

"Sebagai wujud usahanya untuk selalu dekat kepada pelanggan dalam menyediakan kendaraan yang cocok sekaligus tetap value for money bagi para keluarga muda," ucapnya.

Dia menjelaskan, All New Astra Daihatsu Ayla dilengkapi Daihatsu New Global Architecture (DNGA). Sehingga, memiliki beragam keunggulan seperti desain yang modern yang stylish, teknologi terkini.

Kemudian, performa prima, fitur keselamatan dan kenyamanan yang lebih lengkap, efisiensi bahan bakar yang lebih baik, sekaligus dengan harga yang tetap value for money.

"Di acara ini kami menyediakan unit test drive bagi para pengunjung yang penasaran dan tertarik ingin merasakan asiknya sensasi berkendara dengan All New Astra Daihatsu Ayla, dan Daihatsu Rocky," jelasnya.

