Permintaan Batu Alam Meningkat, Hamparan Stone Optimalkan Digital Marketing

Bisnis.com, BANDUNG - Permintaan batu alam di Indonesia terus berkembang ditopang oleh meningkatnya kebutuhan interior dan eksterior rumah.

Untuk menyerap potensi tersebut, perusahaan penyedia batu alam di Indonesia, Hamparan Stone terus melakukan inovasi disertai dengan menjaga layanan dan meningkatkan kualitas produk agar dapat terus menjadi pemimpin pasar.

Direktur Hamparan Stone Razvy Popescu menjelaskan pihaknya menerapkan strategi digital melalui layanan online yang inovatif demi memudahkan dan memberikan pengalaman digital tanpa batas kepada para pelanggan.

Penghargaan Best Digital Presence for Natural Stone Companies in Indonesia 2022 menjadi bukti Hamparan Stone telah memaksimalkan strategi onlinenya melalui media sosial dan situs web. Selain itu, optimisasi mesin pencari dengan fokus pada membangun kesadaran merek, menciptakan konten kreatif, membuat video yang menarik, dan menghadirkan layanan online yang luar biasa.

"Dengan strategi digital kami yang unik, kesadaran merk kami terus tumbuh dan menginspirasi kami untuk menciptakan layanan digital yang inovatif yang dapat meningkatkan pengalaman konsumen kami," ujarnya Minggu (24/7/2022).

Direktur Hamparan Stone Melinda Tan Popescu, mengatakan permintaan batu alam di Indonesia dalam beberapat tahun terakhir terus meningkat. Banyak pelanggan yang ingin mempercantik dan menghiasi interiornya dengan menggunakan batu alam agar terlihat lebih indah.

"Bisnis batu alam semakin bagus, apalagi beberapa tahun belakangan ini. Dari dulu fokus kami di customer supaya selalu merasa nyaman belanja di kita dan mendapatkan hasil yang terbaik," ujar Melinda.

Hamparan Stone menyediakan beragam batu alam berkualitas di antaranya Marmer, Granit, Onyx dan Travertine. Batu-batu alam tersebut berasal dari tambang di berbagai negara seperti Italia, Spanyol, Turki, Brasil, Cina, India dan lainnya yang diperuntukan khusus untuk kebutuhan serta keinginan para pelanggan.

Salah satu strategi yang dikedepankan adalah menampilkan showroom yang terlihat cantik, berkelas dan mudah dinavigasi agar dapat menginspirasi pelanggan menciptakan impian mereka. Hal ini membuat Hamparan Stone mendapatkan penghargaan Most Chic Boutique Award in Natural Stone Category 2022 dalam acara Award Trends Summit 2022.

Selain itu, pihaknya juga terus menjaga kualitas batu, pelayanan hingga variasi batu yang ditawarkan agar pelanggan merasa sangat puas. Hamparan stone memiliki tim dengan keterampilan pengerjaan batu yang handal dan sangat detail disertai dengan pengiriman tepat waktu serta pemasangan yang profesional.

"Penghargaan ini merupakan bukti komitmen tim kami dalam menjalankan misi, dan dedikasi tanpa henti kami untuk mengadirkan keunggulan inovasi di industri batu alam," kata Melinda.

Hamparan Stone yang berdiri sejak 1993 oleh Tekno Wibowo telah punya banyak pengalaman dalam memberikan pelayanan dan hasil terbaik untuk pelanggan dalam mewujudkan proyek serta mimpi pelanggan.

Hamparan Stone juga memiliki kerja sama mulai dari rumah pribadi, mall dan hotel. Selain itu, terdapat sejumlah proyek komersial terkenal seperti South Hills Apartments, Botanica Residence, Millennium Centennial Center, PIK Avenue Mall, dan Hotel, District 8 SCBD, One Pacific Place, Sahid Sudirman Center, Gold Coast PIK dan banyak lainnya. (K34)

