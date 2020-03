Obat Virus Corona Ada di Jawa Barat?

Bisnis.com,BANDUNG—Kasus penyebaran virus corona alias COVID-19 makin masif ke sejumlah negara di mana angka penderita positif dan yang meninggal dunia terus bertambah. Sejauh ini, berbagai pihak masih melakukan ikhtiar untuk mencari obat penyembuhnya.

Guru Besar Bidang Farmakologi dan Farmasi Klinik Universitas Padjadjaran (Unpad) Keri Lestari mengatakan pada 17 Februari 2020 lalu, Dewan Negara China saat mengadakan briefing berita mengindikasikan bahwa klorokuin fosfat atau obat lama untuk pengobatan malaria, telah menunjukkan aktivitas yang nyata dengan tingkat keamanan yang dapat diterima dalam mengobati pneumonia terkait COVID-19 dalam uji klinis multisenter yang dilakukan di Tiongkok.

Bahkan dalam studi in vitro baru baru ini, klorokuin ditemukan dapat memblokir infeksi COVID-19 pada konsentrasi mikromolar rendah. Studi yang dilansir US National Library of Medicine National Institutes of Health menunjukkan setidaknya 100 pasien di Wuhan sudah berhasil disembuhkan.

“Klorokuin itu berdasarkan hasil riset di China, di Wuhan dengan klorokuin menunjukkan adanya perbaikan,” katanya saat dihubungi, Rabu (11/3/2020).

Aktivitas anti-virus dan anti-inflamasi klorokuin dapat menjelaskan khasiatnya dalam menangani pasien dengan pneumonia COVID-19. Keri menuturkan klorokuin adalah obat yang murah dan aman yang telah digunakan selama lebih dari 70 tahun.

"Mengingat tuntutan klinis yang mendesak, klorokuin fosfat direkomendasikan untuk mengobati pneumonia terkait COVID-19 pada populasi yang lebih besar di masa depan,” paparnya.

Temuan klorokuin yang merupakan obat malaria sintetis bisa menjadi obat corona, menjadi peluang bagi kina sebagai obat yang sama untuk mengatasi wabah COVID-19 tersebut.

“Ini biasa digunakan untuk anti malaria, bisa juga untuk lupus. Dia punya potensi aktivitas anti virus spektrum luas, ini diteliti di China sejak 2013,” katanya.

Menurutnya perkebunan kina di Jawa Barat saat ini dimiliki oleh PT Kimia Farma. Dari komunikasi pihaknya dengan Kimia Farma, kemungkinan obat tersebut akan diproduksi kembali jika melihat fakta jika obat ini bisa menyembuhkan corona.

“Kalau mau dikembangkan kembali sangat bisa. Kimia Farma mempertimbangkan untuk memproduksi kembali,” ujarnya.

Direktur Pusat Penelitian Teh dan Kina (PPTK) Gamboeng, Dadan Rohdiana mengatakan pada media jika temuan klorokuin bisa menyembuhkan corona maka kina dipastikan bisa memberikan reaksi yang sama.

“Kalau dalam sintetisnya terdapat kandungan anti virus corona, tentu senyawa dalam kina sangat memungkinkan memiliki aktivitas yang sama. Tinggal dilihat struktur [klorokuin] ada tidak di kina? Kalau strukturnya mirip dipastikan kina bisa menjadi obat anti corona,” katanya.

Menurutnya jika benar kina bisa menyembuhkan maka Jawa Barat akan menjadi tumpuan mengingat perkebunan dan pabrik kina berpusat di wilayah ini. Indonesia sendiri menurutnya pernah menguasai pasar produk kina di dunia.

