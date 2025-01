Bank Mandiri Region VI Jabar Sasar Perguruan Tinggi untuk Perluas Layanan Digital

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, BANDUNG — Bank Mandiri Region VI/Jawa Barat perluas ekosistem layanan finansialnya dengan menggandeng Institut Seni Budaya Indonesia (ISBI) Bandung dalam pemanfaatan produk dan jasa layanan perbankan dan pendidikan di sana.

Regional CEO Bank Mandiri Kanwil VI/Jawa Barat Nila Mayta Dwi Rihandjani mengatakan kolaborasi dengan ISBI ini diharapkan dapat memperluas ekosistem keuangan Bank Mandiri khususnya di sektor pendidikan.

Dalam kerja sama ini, Bank Mandiri juga akan menyediakan layanan perbankan yang menyeluruh kepada seluruh jajaran pimpinan, dosen, pegawai, maupun mahasiswa ISBI.

“Layanan tersebut antara lain pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta kerjasama strategi pemanfaatan jasa layanan perbankan dan non perbankan,” ujar Nila dalam keterangan resminya, Jumat (24/1/2025).

Dia menambahkan, saat ini Bank Mandiri telah memiliki salah satu layanan unggulan yang sudah dapat dinikmati oleh seluruh civitas akademika ISBI, yaitu Wholesale Digital Super Platform Kopra by Mandiri, yang memberikan layanan digital single access kepada nasabah wholesale.

“Guna mewujudkan ekosistem kampus berbasis digital, Kopra by Mandiri ini dapat menjadi pilihan yang tepat untuk dapat memberikan layanan digital single access dan menjadi pusat aktivitas informasi dan transaksi finansial di Institut Seni Budaya Indonesia Bandung,” ungkapnya.

Kopra by Mandiri juga mengintegrasikan seluruh kebutuhan transaksi Wholesale ke dalam satu platform secara single sign on (SSO) dengan fitur Cash Management, Forex Transaction, Value Chain Financing, Trade Finance, Smart Account, serta Online Custody. Adapun, hingga saat ini Kopra by Mandiri telah digunakan oleh lebih dari 316.000 pengguna secara nasional dan 26.000 pengguna di Region VI yang tersebar dari beragam sektor.

Selain itu, ada juga Livin’ by Mandiri untuk nasabah ritel yang mengusung konsep cabang dalam genggaman dengan layanan finansial yang komplit, termasuk integrasi layanan anak perusahaan Mandiri Group dan ekosistem digital favorit nasabah.

“Kami berharap inisiatif-inisiatif yang dilakukan Bank Mandiri dapat disambut baik dan berdampak positif terhadap peningkatan inklusi keuangan di Indonesia,” pungkas Nila.