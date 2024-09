New Fortuner Mengaspal di Bandung, Toyota Targetkan Merket Share di Jabar Tembus 40%

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, BANDUNG-- PT Toyota Astra Motor membidik pangsa pasar sport utility vehicle atau SUV di Jawa Barat tembus 40% usai meluncurkan varian New Fortuner 2.8 GR Sport 4×4 with Toyota Safety Sense (TSS).

Area Head Toyota Astra Motor (TAM), Andrias Fajarudin, mengatakan pihaknya optimistis varian terbaru dari kendaraan yang kini dilengkapi dengan sentuhan GAZOO Racing (GR) dan fitur keselamatan canggih ini akan mampu mengatrol market share di Jawa Barat.

"Market share [Fortuner] pada 2023 secara Jawa Barat itu 38%-an tapi harapannya bisa 40%-an dengan adanya New Fortuner ini," katanya.

Hingga akhir 2024, Andrias menargetkan penjualan bisa tembus 80 unit per bulannya. Terlebih dengan hadirnya New Fortuner 2.8 GR Sport 4×4 with Toyota Safety Sense (TSS) yang juga memiliki in-car WiFi hotspot melalui fitur T Intouch, ia optimis mampu melampaui target penjualan.

Sementara itu, dia menjelaskan, Bandung Raya masih menjadi kontribusi terebesar untuk penjualan Fortuner di Jawa Barat dengan komposisi 60%. Di posisi kedua itu Karawang dan sisanya tersebar di kota/kabupaten di Jawa Barat.

Andrias membeberkan segmen utama Fortuner secara demografi di dominasi kalangan pebisnis sebesar 60%, kemudian profesi manajerial sekitar 30%--35%. Adapun secara usia, pengguna kendaraan SUV berumur di atas 40 tahun.

Sementara itu, Area Bussiness head Auto 2000 Jabar Faris Hengky Irawan mengatakan, New Fortuner 2.8 GR Sport 4×4 with TSS menampilkan berbagai pembaruan, termasuk lampu LED baru dengan fitur Sequential, grille baru dengan GR Front Spoiler, serta atap hitam yang memberikan kesan sporty. Di bagian dalam, terdapat jok dengan material suede dan kulit GR Sport yang dihiasi jahitan merah, mencerminkan karakter khas GR.

“Fitur hiburan juga mengalami peningkatan dengan sistem audio 9 inci berbasis Android yang dilengkapi Bluetooth dan NFC. Untuk kenyamanan penumpang belakang pun disediakan layar hiburan berukuran 11,6 inci yang dapat diakses terpisah,” kata Faris.

Adapun harga untuk New Fortuner yang telah dirilis untuk wilayah Jakarta, dibanderol mulai dari Rp623 juta untuk tipe New Fortuner 2.7 SRZ with GR Parts Aeropackage hingga Rp761 juta untuk tipe New Fortuner 2.8 GR Sport 4×4.