Bank BJB Raih 2 Penghargaan di 29th Infobank Banking Appreciation 2024

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, BANDUNG - Dalam menghadapi berbagai tantangan, bank bjb terus berinovasi dan meningkatkan pertumbuhan kredit, terutama untuk menopang keberlanjutan dunia usaha. Langkah ini sejalan dengan komitmen bank bjb untuk mendukung perekonomian nasional, meskipun di tengah tekanan ekonomi yang cukup besar.

bank bjb sendiri telah membuktikan sebagai salah satu bank yang mampu beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan kondisi ekonomi. Dengan fokus pada inovasi, digitalisasi, dan pengelolaan risiko yang baik, bank bjb optimis dapat terus menjaga pertumbuhan yang berkelanjutan di masa depan.

Dalam beberapa tahun terakhir, bank bjb berhasil mempertahankan kinerja yang positif, dengan mencatat pertumbuhan yang stabil di tengah situasi ekonomi yang tidak menentu, termasuk tetap mampu tumbuh meski kepemimpinan nasional silih berganti. Keberhasilan ini tidak lepas dari inovasi-inovasi yang dilakukan oleh bank bjb, yang tidak hanya fokus pada pengembangan produk, tetapi juga pada adopsi teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi dan layanan kepada nasabah.

Melihat kinerja positif tersebut, InfoBank Media Grup memberikan apresiasi kepada bank bjb pada acara Banking Mastery Forum & Appreciation 2024, yang diselenggarakan pada 29 Agustus 2024 di Shangri-La, Jakarta. Pada acara ini, bank bjb berhasil meraih 2 penghargaan untuk kategori The Best Performance Bank in KBMI 3 (Asset Class IDR 150 Triliun < 200 Triliun) dan The Excellent Performance Bank in 25 Consecutive Years 1998 – 2023 (Crown Trophy). Penghargaan diterima oleh Direktur Operasional bank bjb, Tedi Setiawan.

Perbesar

Direktur Operasional bank bjb, Tedi Setiawan, menjelaskan bahwa bank bjb telah menerapkan berbagai strategi inovatif untuk mengatasi tantangan ekonomi dan menjaga pertumbuhan bisnis.

“Kami selalu berusaha untuk berada di depan dalam hal inovasi, baik dalam produk maupun layanan. Digitalisasi adalah salah satu fokus utama kami, dan ini terbukti efektif dalam meningkatkan kinerja dan kepuasan nasabah,” ujar Tedi.

Penghargaan ini diberikan sebagai pengakuan atas kinerja bank bjb dalam menghadapi berbagai tantangan ekonomi, serta kontribusinya dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Acara Banking Mastery Forum & Appreciation 2024 mengangkat tema "Arah Kebijakan Ekonomi dan Finansial Pemerintahan Baru; Penguatan dan Pengembangan Perbankan di Era Suku Bunga Tinggi."

Tedi juga menyatakan bahwa penghargaan ini merupakan hasil kerja keras seluruh tim di bank bjb yang selalu berkomitmen untuk memberikan yang terbaik bagi nasabah dan masyarakat.

“Penghargaan ini adalah bukti bahwa upaya kami diakui dan dihargai. Kami akan terus berinovasi dan beradaptasi dengan perubahan agar dapat terus memberikan kontribusi positif bagi perekonomian Indonesia,” tambahnya.

Disampaikan Tedi, tantangan ekonomi yang dihadapi oleh industri perbankan, termasuk suku bunga yang tinggi, mendorong bank bjb untuk lebih kreatif dalam menyusun strategi bisnis. Dengan meningkatnya beban bunga, bank bjb tetap fokus pada pengelolaan risiko dan efisiensi operasional untuk menjaga profitabilitas. Selain itu, bank bjb juga aktif dalam mendorong pertumbuhan kredit, sebagai bagian dari komitmennya untuk mendukung perekonomian nasional.

Penghargaan 29th Infobank Banking Appreciation 2024 yang diterima oleh bank bjb merupakan bukti mampu beradaptasi dengan cepat dan efektif terhadap perubahan lingkungan ekonomi. Dengan fondasi yang kuat dan visi yang jelas, bank bjb siap untuk terus berinovasi dan memberikan yang terbaik bagi nasabah serta masyarakat luas. Ke depan, bank bjb akan terus berfokus pada pengembangan layanan digital, peningkatan efisiensi, dan pengelolaan risiko yang baik untuk memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan.