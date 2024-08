Bank Jago Bagikan Tips Jitu Atur Pengeluaran untuk Mencapai Mimpi Finansial

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, BANDUNG — Tren kebutuhan perencanaan keuangan di masyarakat semakin tinggi seiring dengan financial milestones yang berbeda bagi setiap individu.

Sehingga dibutuhkan pemahaman dan kesadaran dalam pengelolaan keuangan dalam setiap harinya dari setiap orang yang memimpikan kemerdekaan financial.

Community & Brand Activation Associate Lead Bank Jago Edo Velandika (Dika) mengatakan bagi beberapa orang, pengelolaan keuangan memiliki tantangannya masing-masing.

Tantangan dalam pengelolaan keuangan ini menjadi salah satu isu penting dalam pameran industri kreatif Diorama Art & Creative Market pada 15-18 Agustus 2024 di Paris van Java, Kota Bandung.

Diorama Art & Creative Market merupakan wadah penggiat produk kreatif lokal untuk memperkenalkan karya mereka kepada masyarakat luas sekaligus memajukan industri kreatif lokal di seluruh Indonesia. Lebih dari 50 brand lokal turut berpartisipasi dalam acara ini.

Pada rangkaian acara ini, Bank Jago menghadirkan kemudahan bertransaksi melalui Aplikasi Jago dan melakukan kegiatan edukasi keuangan untuk masyarakat yang hadir dalam acara tersebut.

Dengan aspirasi untuk meningkatkan kesempatan tumbuh berjuta orang melalui solusi keuangan digital yang berfokus pada kehidupan, PT Bank Jago Tbk melihat literasi keuangan dan pengelolaan keuangan yang baik merupakan dasar yang penting bagi setiap orang untuk bertumbuh dan mencapai mimpi finansialnya.

Pada sesi talkshow dan workshop “Enaknya Atur Uang Sesuai Maumu” pada Diorama Art & Creative Market, Kamis (15/8/2025) ini, Bank Jago mengajak para peserta yang terdiri dari kaum muda penikmat produk kreatif lokal untuk menentukan mimpi finansialnya dan membuat janji kepada diri sendiri untuk mewujudkannya.

Caranya dengan mengisi kartu yang disediakan dan menghias cupcake masing-masing dengan tujuan yang ingin dicapai sebagai simbolisasi.

“Tentunya setiap orang ingin bisa mewujudkan financial milestones mereka satu per satu. Untuk itu, perlu konsistensi dan kedisiplinan dalam pengelolaan keuangan. Upaya mencapai mimpi finansial ini seringkali terhambat karena berbagai tantangan, salah satunya kesulitan menahan godaan menggunakan uang untuk keinginan konsumtif,” ujar Dika yang juga merupakan seorang perencana keuangan yang tersertifikasi (certified financial planner).

Dika juga membagikan beberapa tips terkait pengelolaan keuangan yang bisa dipersonalisasi atau disesuaikan dengan kebutuhan dan keinginan setiap orang.

Menurutnya, setiap orang bisa mulai dengan memiliki perencanaan anggaran atau budget plan yang baik.

Pada umumnya ada tiga kategori utama dalam pembuatan budget. Kategori pertama, yaitu pengeluaran tetap seperti pengeluaran untuk makan, belanja kebutuhan rumah tangga, dan tagihan bulanan yakni maksimum 50% dari penghasilan.

Kategori kedua adalah pengeluaran untuk keinginan atau kesenangan, termasuk di dalamnya hobi, hiburan, dan olahraga tidak melebihi 30% penghasilan.

Kategori ketiga adalah untuk masa depan, dalam hal ini termasuk mimpi finansial dengan sisihkan setidaknya 20% dari penghasilan untuk ditabung.

Sebagai bank berbasis teknologi, Bank Jago mengembangkan Aplikasi Jago agar setiap orang lebih mudah mengatur keuangannya sesuai cara mereka masing-masing untuk mencapai target pencapaian keuangan tersebut.

Salah satu fitur yang dapat membantu merencanakan dan mengatur keuangan sesuai cara mereka masing-masing adalah fitur Kantong Jago dan Auto-Budgeting.

Dika menjelaskan caranya. Pertama, bagikan kebutuhan keuangan dengan fitur Kantong Jago. Pengguna Jago dapat melakukan personalisasi dengan membuat hingga 60 Kantong sesuai kebutuhan. Setiap Kantong memiliki nomor rekeningnya masing-masing.

“Misalnya, pisahkan mimpi finansial, entah itu membeli rumah, pergi umroh dan haji, atau menabung dana pendidikan anak dengan membuat Kantongnya sendiri. Begitu pula untuk kebutuhan, seperti pembayaran tagihan bulanan dan cicilan mobil, bisa dipisahkan ke Kantong berbeda,” jelasnya.

Kedua, lakukan budgeting untuk setiap Kantong yang telah dibuat. Menurut Dika, beberapa orang tidak disiplin mengalokasikan budget karena merasa repot. Padahal budgeting bisa dilakukan otomatis.

“Di Aplikasi Jago, setiap nasabah bisa memanfaatkan fitur Auto-Budgeting yang tersedia di setiap Kantong Nabung dan Kantong Bayar. Fitur ini memudahkan nasabah dalam menabung otomatis untuk mencapai impian mereka,” lanjutnya.

Ketiga, adalah nasabah perlu secara konsisten memantau pengeluaran dan mengatur kembali budget jika memang diperlukan. Aplikasi Jago menyediakan fitur Analisis Pengeluaran yang bisa nasabah gunakan untuk menganalisis dan membandingkan pengeluaran pada setiap kategorinya.

“Pantau pengeluaran secara berkala untuk mengetahui apakah sebenarnya ada budget pengeluaran yang bisa dikurangi? Jika ada, apakah budget ini sebaiknya ditabung saja?” ujar Dika.

Saat ini Bank Jago juga berkolaborasi dengan ekosistem digital, seperti ekosistem Gojek, GoPay, Bibit, dan Stockbit, yang memudahkan nasabah dalam bertransaksi dan berinvestasi sesuai cara mereka masing-masing.